Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a60202f-9c77-4148-b36f-f9393c98f457","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Alig két hónapon belül már a második cégét indítja el Fellegi Áron.","shortLead":"Alig két hónapon belül már a második cégét indítja el Fellegi Áron.","id":"20250403_Az-exminiszter-fia-tanacsot-ad-hvg-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a60202f-9c77-4148-b36f-f9393c98f457.jpg","index":0,"item":"09a2f9e6-151b-4191-8ccb-a08ca3a8625c","keywords":null,"link":"/360/20250403_Az-exminiszter-fia-tanacsot-ad-hvg-cegvilag","timestamp":"2025. április. 03. 06:15","title":"Az exminiszter fia tanácsot ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Május végéig lehet bírni a kormányzati beavatkozást a kiskereskedelmi árrésbe – véli Heiszler Gabriella, a SPAR elnök-ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Május végéig lehet bírni a kormányzati beavatkozást a kiskereskedelmi árrésbe – véli Heiszler Gabriella, a SPAR...","id":"20250402_arresstop-arressapka-arres-kiskereskedelem-spar-heiszler-gabriella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"c02a192d-7aeb-424a-a234-d90de8c086f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_arresstop-arressapka-arres-kiskereskedelem-spar-heiszler-gabriella","timestamp":"2025. április. 02. 11:22","title":"A SPAR-vezér szerint Győrből már mindenki Szlovákiába jár vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja minden erővel igyekszik magához ragadni a kezdeményezést. Bár az a hír járja, hogy ennek a NER egyes oligarchái is áldozatul eshetnek, eddig csak ellenzéki aktivistát ért atrocitás. Ki nem kényszerített hibák sorozata és cinikus akciók a Fideszben, alakuló félelem a tiszásokban, elszabaduló indulatok az utcán.","shortLead":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja...","id":"20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83.jpg","index":0,"item":"1bfc9a84-1a7e-49af-ba96-1e8b81cc55f3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 09:43","title":"Orbánnak a saját oligarcháin kell példát statuálnia, hirdetésben kullancsozza őket és nem száll le a zebrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","shortLead":"Egy régi robbanószer lépett működésbe egy férfi kezében.","id":"20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"314526ac-3d70-43d9-9116-764d8db8a1cd","keywords":null,"link":"/elet/20250402_orszagos-mentoszolgalat-butykolgetes-robbanas-somogy-megye","timestamp":"2025. április. 02. 16:29","title":"Robbanással végződött egy otthoni bütykölgetés Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei díjemeléseket kötelező lesz visszacsinálni. Számoltunk egy sort, mit jelenthet ez az ügyfeleknek és mit a cégeknek.","shortLead":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei...","id":"20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"c6a3f1a0-8902-4d5d-9ba2-c79750552017","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","timestamp":"2025. április. 03. 11:09","title":"Mit érhet el Nagy Márton, ha rákényszeríti a cégeket a telefon- és internetdíjak önkéntes csökkentésére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál, az nem csak oroszellenes propagandát jelent” – áll az orosz ügyészség közleményében.","shortLead":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál...","id":"20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c.jpg","index":0,"item":"76910655-8877-4602-98a5-867b13d29f45","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","timestamp":"2025. április. 03. 14:44","title":"Oroszországban betiltották az Elton John AIDS Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3514a658-bf15-4449-b2dc-7969f0f06a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Lászlót 2019-ben ítélték életfogytiglanra, miután az általa készített pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt.","shortLead":"P. Lászlót 2019-ben ítélték életfogytiglanra, miután az általa készített pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két...","id":"20250403_p-laszlo-terez-koruti-robbanto-zarkatars-verekedes-itelet-ugyeszseg-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3514a658-bf15-4449-b2dc-7969f0f06a7c.jpg","index":0,"item":"44a34af3-4211-4a68-830f-a5fb51cae2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_p-laszlo-terez-koruti-robbanto-zarkatars-verekedes-itelet-ugyeszseg-fellebbezes","timestamp":"2025. április. 03. 09:58","title":"Zárkatársa megverése miatt is elítélték a Teréz körúti robbantót, az ügyészség fellebbezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880abacb-f5ae-4b20-a03a-5fe1e6bccfd1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar szélsőt tavaly nyáron hatmillió euróért igazolta le a Galatasaray.","shortLead":"A magyar szélsőt tavaly nyáron hatmillió euróért igazolta le a Galatasaray.","id":"20250402_labdarugas-galatasaray-sallai-roland-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880abacb-f5ae-4b20-a03a-5fe1e6bccfd1.jpg","index":0,"item":"63e219fb-aaa9-4be7-8ba4-c0ceb4b171c4","keywords":null,"link":"/sport/20250402_labdarugas-galatasaray-sallai-roland-eladas","timestamp":"2025. április. 02. 14:01","title":"Edzője Sallai Rolandról: Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nyugodtan távozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]