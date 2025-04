Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05b69421-c41d-41a2-b33a-77fe1c088732","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az MKIK, az MGYOSZ és az ÉVOSZ mellett ezúttal az Audi, a Mercedes, a BMW és a Bosch képviselőit is egyeztetésre hívta.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az MKIK, az MGYOSZ és az ÉVOSZ mellett ezúttal az Audi, a Mercedes, a BMW és...","id":"20250407_nagy-marton-ngm-iparkamara-mgyosz-evosz-audi-mercedes-bmw-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b69421-c41d-41a2-b33a-77fe1c088732.jpg","index":0,"item":"3ad8f67a-cf80-4def-9635-94f3c6a77054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_nagy-marton-ngm-iparkamara-mgyosz-evosz-audi-mercedes-bmw-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:29","title":"Mindenki megnyugodhat: Nagy Márton már tanácskozik az amerikai vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok egy helyi kukoricaföldjén? Miért érzi közelinek a magyarokat a soba grande? Egyáltalán, ki az a soba grande? Megnéztük, mit lehet kezdeni magyar madarászok világra szóló felfedezésével Angola központi fennsíkján, ahol kék vércsék milliói nyüzsögnek minden tavasszal.","shortLead":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok...","id":"20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559.jpg","index":0,"item":"32e06c36-b3ea-42ea-997f-3ef3746a94bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","timestamp":"2025. április. 06. 17:15","title":"Hogyan csinálna turisztikai attrakciót milliónyi madárból néhány magyar Angolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","shortLead":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","id":"20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"40d62206-d3c9-4de8-8970-76c7f2ed0fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 21:16","title":"Csúnyán kikapott a Fidesz Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","shortLead":"Megérkezett a felfrissített Mercedes S-osztály, mely többek közt továbbfejlesztett önvezetéssel kecsegtet.","id":"20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924f782b-937f-452f-bc6e-ad6e326a5ab5.jpg","index":0,"item":"38d44133-67c2-48ea-8287-09af1c68c0af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_nagyobb-tempo-mellett-is-filmet-nezhetnek-vagy-olvashatnak-a-mercedes-s-osztaly-soforok","timestamp":"2025. április. 07. 07:21","title":"Nagyobb tempó mellett is filmet nézhetnek vagy olvashatnak a Mercedes sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3c7bd8-5a9e-41bf-9c6d-b31941f1728c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vesztegetéssel vádolt egykori képviselő arról megfeledkezett, hogy eközben másutt nagyon megverték a Fideszt.","shortLead":"A vesztegetéssel vádolt egykori képviselő arról megfeledkezett, hogy eközben másutt nagyon megverték a Fideszt.","id":"20250407_boldog-istvan-tisza-fidesz-magyar-peter-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3c7bd8-5a9e-41bf-9c6d-b31941f1728c.jpg","index":0,"item":"b20e4cc8-4084-47fe-9717-16cc19d12b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_boldog-istvan-tisza-fidesz-magyar-peter-valasztas","timestamp":"2025. április. 07. 09:24","title":"Boldog István nem győz azon vihogni a Facebookon, hogy a Tisza 0 százalékot kapott egy olyan választáson, ahol el sem indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat, elbúcsúzhat minden adatától.","shortLead":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat...","id":"20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c.jpg","index":0,"item":"cfb2ec16-7b45-4bf1-a958-64effee04543","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","timestamp":"2025. április. 06. 20:03","title":"Fontos határidőre figyelmeztet a Google: aki nem lép időben, minden adatát elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A büntetést azért szabta ki a luxemburgi médiahatóság, mert egy tavalyi adásban az egyik férfi szereplő többször az egyik női szereplő nemi szervéhez nyúlt annak tiltakozása ellenére.","shortLead":"A büntetést azért szabta ki a luxemburgi médiahatóság, mert egy tavalyi adásban az egyik férfi szereplő többször...","id":"20250407_Valo-Vilag-szexualis-zaklatas-RTL-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89f07be-8adf-488f-9723-d385b2d92adb.jpg","index":0,"item":"2b2c2309-4064-4793-adb2-e295db7688a0","keywords":null,"link":"/elet/20250407_Valo-Vilag-szexualis-zaklatas-RTL-birsag","timestamp":"2025. április. 07. 11:11","title":"25 ezer eurós bírságot kapott az RTL a Való Világban történt szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","shortLead":"A Magyar Bírói Egyesület szerint ez is azt igazolja, a hatalom nem tekinti partnernek a bírósági szervezetet.","id":"20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37bc47d8-ba44-4da7-8616-c7ffe9b5cd9c.jpg","index":0,"item":"204667f9-4ccb-414a-bda9-1611d06c9893","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_magyar-biroi-egyesulet-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 06. 20:30","title":"Néhány napot kaptak a bírók az őket érintő salátatörvény véleményezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]