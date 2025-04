Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők az abortusz mellett döntenek, ha kiderül, hogy kislánnyal várandósak.","shortLead":"Harijána államban egyes családok a hagyományok alapján a fiúgyermekeket részesítik előnyben, ezért sokszor a nők...","id":"20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a51093-f2be-43f1-bcb7-b81a1566b207.jpg","index":0,"item":"4ca3bf0b-0f54-4488-8e57-93097a5bd215","keywords":null,"link":"/elet/20250411_abortuszklinika-mukodesi-engedelyet-India-leanymagzatgyilkossag-terhesseg-megszakitas-hagyomany","timestamp":"2025. április. 11. 19:31","title":"Több száz abortuszklinika működési engedélyét vonták vissza Indiában a leánymagzat-gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra”.","shortLead":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt...","id":"20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44.jpg","index":0,"item":"1ac177c2-d651-42b9-a4d8-965fd7f45052","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","timestamp":"2025. április. 11. 13:06","title":"Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben tud a macska támogatni minket, amiben más állat nem? Mi a szabadságához ragaszkodó négylábú nevelésének trükkje? És milyen tükröt tart nekünk ez az egykor önmagát háziasító, titokzatos lény? Ezekről is kérdeztük a minap megjelent, egyedülálló macskás terápiás könyv szerzőjét, Bánszky Noémi állatasszisztált terapeutát.","shortLead":"Azért akarunk állatot, hogy elfogadjon, feltétlenül szeressen minket. Miben különleges a cicákkal zajló terápia, miben...","id":"20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d359c86-0e76-4789-8188-968a1820af11.jpg","index":0,"item":"4df1cbd5-7bbc-4abe-9505-7b478923d3c2","keywords":null,"link":"/360/20250412_macska-terapia-banszky-noemi-allat-asszisztalt-terapeuta-interju","timestamp":"2025. április. 12. 19:30","title":"Mondd meg macska, lehet engem szeretni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111dad6e-6bef-49cc-ab37-89e081dd6b41","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kiutasítás, három hónapnál is hosszabb fogvatartás fenyegeti azokat az európai uniós állampolgárokat, akik megszegik a beutazásra vagy ott-tartózkodásra vonatkozó szabályokat az Egyesült Államokban. Vagy egyszerűen valamiért nem szimpatikusak a határőrnek.","shortLead":"Kiutasítás, három hónapnál is hosszabb fogvatartás fenyegeti azokat az európai uniós állampolgárokat, akik megszegik...","id":"20250412_usa-utazas-vizum-esta-kiutasitas-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111dad6e-6bef-49cc-ab37-89e081dd6b41.jpg","index":0,"item":"e8355bf4-e7ba-41e9-babc-c6643c3aa21e","keywords":null,"link":"/360/20250412_usa-utazas-vizum-esta-kiutasitas-trump","timestamp":"2025. április. 12. 07:00","title":"Rémálommá válhat az Egyesült Államokba az utazás, ha nem készülünk fel rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban, hogy termékeik megfelelő módon hasznosuljanak újra, ezzel óvva környezetünket és erősítve a gazdaságot. A már működő rendszer azonban most szigorodik: áprilistól bírságot kaphat az, aki nem, vagy nem valós adatot szolgáltat a hatóság részére. Cikkünkben azt nézzük meg, mi a bírság célja, és hogy kinek, miért és mennyit kell fizetnie.","shortLead":"A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében már második éve vállalnak fontos szerepet a gyártók abban...","id":"20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea10479-57e0-4583-b52f-8b63d815ae09.jpg","index":0,"item":"1178b7a3-1d8a-4cd3-83c7-c1832ab46147","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250305_Aprilistol-birsag-EPR-adatszolgaltatas-MOHU","timestamp":"2025. április. 13. 11:30","title":"Áprilistól bírság jár a gyártóknak az elmaradt vagy hibás EPR-adatszolgáltatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot fogyaszt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a tüdő bizonyos daganattípusa attól is kialakulhat, ha valaki túl sok zsírt és szénhidrátot...","id":"20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056443e6-a08e-447d-9a1c-700a834e0fea.jpg","index":0,"item":"86387386-df03-438e-9fbe-72f81a77e2f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_tudorak-kialakulasa-taplalkozas-daganat-szenhidrat-zsir","timestamp":"2025. április. 11. 19:03","title":"Tüdőrákhoz vezethet az egészségtelen étkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett szombatra Bayer Zsolt. ","shortLead":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett...","id":"20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759.jpg","index":0,"item":"de66d8ad-7fc1-45bc-bddc-92df99ad0a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","timestamp":"2025. április. 13. 11:44","title":"Nagy Feró szerint Kollár Kinga egy külföldi pribék, akit ő nem utál, de szerinte „nem Magyarországra való”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]