Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","shortLead":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","id":"20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9.jpg","index":0,"item":"ac81e6d8-280a-4d74-b895-11bf03659f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","timestamp":"2025. április. 27. 20:18","title":"Kitűzték a kínai zászlót egy olyan lakatlan zátonyra, amire a Fülöp-szigetek, Vietnám és Tajvan is igényt tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45901dc-2685-4de3-8602-50c7d8dcb09c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Iránba küldött három csipogót a Hezbollah átvizsgálásra, Netanjahu szerint egy nap alatt kiderült volna, hogy robbanóanyag van bennük.","shortLead":"Iránba küldött három csipogót a Hezbollah átvizsgálásra, Netanjahu szerint egy nap alatt kiderült volna...","id":"20250428_netanjahu-csipogok-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45901dc-2685-4de3-8602-50c7d8dcb09c.jpg","index":0,"item":"9338e4aa-d7ed-4d7b-b39a-b0c8af4d6ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_netanjahu-csipogok-robbantas","timestamp":"2025. április. 28. 17:54","title":"Netanjahu bevallotta: kis híján lebuktak a csipogókkal, ezért robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","shortLead":"Megegyeztek abban, hogy minden szinten fenntartják a diplomáciai kapcsolatokat.","id":"20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"00105c0c-830f-4a9d-8b51-82c8d1cfc874","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. április. 28. 08:13","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A momentumosok és Hadházy Ákos látványos, füstgyertyás tiltakozó akcióját nemcsak rekordösszegű pénzbírsággal, hanem más, eddig példátlan szankcióval is sújtotta Kövér László. Ez a demokráciadeficit újabb szintje: a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy képviselőket tiltsanak ki a törvényhozásból, ahová a választók küldték őket. Megtudtuk: a döntés miatt az ellenzékiek a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordulnak.","shortLead":"A momentumosok és Hadházy Ákos látványos, füstgyertyás tiltakozó akcióját nemcsak rekordösszegű pénzbírsággal, hanem...","id":"20250428_Momentum-kepviselok-kitiltas-rendszervaltas-ota-eloszor-szavazas-joga-kepviselet-Kover-Laszlo-hazmester-tempo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"8093f4a2-57ac-4776-87c5-0122ebba48b9","keywords":null,"link":"/360/20250428_Momentum-kepviselok-kitiltas-rendszervaltas-ota-eloszor-szavazas-joga-kepviselet-Kover-Laszlo-hazmester-tempo","timestamp":"2025. április. 28. 15:00","title":"Szintet lépett a Kövér-féle házmestertempó: a rendszerváltás óta először tiltanak ki képviselőket, felülírva a választói akaratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden jó, ha jó vége.","shortLead":"Minden jó, ha jó vége.","id":"20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"d75f9be5-8c68-4235-b4d8-584484742be9","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","timestamp":"2025. április. 27. 20:11","title":"Tűzoltók és mentőhelikopter kereste a Baranyában lezuhant gépet, aztán kiderült, hogy csak egy zuhanási manővert gyakorolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív lett.","shortLead":"A színész maradványait tesztelték hantavírusra is, mivel a felesége halálát ez okozta, de a vizsgálat eredménye negatív...","id":"20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"2ea4440d-2c14-4562-8f9f-c1b856420ef0","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_gene-hackman-boncolas-halal-oka","timestamp":"2025. április. 28. 18:47","title":"Megállapították Gene Hackman halálának okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy dobása, a feltekerhető kijelzős telefon.","shortLead":"Egy szabadalmi kérelem részletei alapján renderelték azt a képet, ami megmutatja, milyen lehet a Samsung következő nagy...","id":"20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fa5dd-3555-4318-873d-e41f53b3440f.jpg","index":0,"item":"21e6168c-e41d-441c-b886-347598b85f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_renderelt-kep-samsung-feltekerheto-kijelzos-telefon","timestamp":"2025. április. 27. 16:03","title":"Ilyen lehet a Samsung tekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken esetleg nem is tudunk változtatni, a szokásaink megváltoztatása rajtunk múlik. Részlet a Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyvből.","shortLead":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken...","id":"20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c.jpg","index":0,"item":"6d5ab3d0-282e-41d3-806e-28988b8bead3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","timestamp":"2025. április. 27. 19:15","title":"Hogyan spórolhatunk energiát és vizet a konyhában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]