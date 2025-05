Miközben május 31-én világszerte a Dohányzásmentes világnapot ünneplik, akadnak országok, ahol ez nem csupán 24 órára korlátozódik, hanem az év 365 napján napirenden van a kérdés. Ilyen például Mexikó, ahol már konkrét célokat tűztek ki a dohányzás teljes felszámolására, többek között tiltják, hogy bárki rágyújtson közterületen. A dohánytermékek értékesítésének fokozatos szigorítását tervezi a brit kormány is: megtiltanák, hogy a 2009 után születettek valaha is nikotinos készítményeket vásároljanak, ezzel egy egész generáció számára elérhetetlenné téve a dohányzást.

Magyarország azonban ettől még nagyon messze jár, ugyanis az Európai Unió tagállamai közül nálunk halnak meg a legtöbben a dohányzás következményei miatt. Ráadásul a helyzetet tovább nehezíti, hogy folyamatosan újabb kihívásokkal kell szembenézniük a döntéshozóknak. Az elmúlt években például elárasztották a piacot a színes, illatos úgynevezett kapucigaretták, mint a Poco vagy az Elf, amelyek fiatalos dizájnjukkal és gyümölcsös aromáikkal kifejezetten a tinédzserek és huszonévesek figyelmét célozzák. Ezek az erősen ízesített termékek hamar függőséget okoznak, hiszen a már betiltott pattintós cigiknél sokkal intenzívebb ízűek, sokszor magas nikotintartalmúak, a bevitelt pedig nehéz követni.

Poco. Lakos Gábor

Bár idehaza illegálisak az előbb említett termékek, az interneten mégis könnyen hozzájuthat bárki. És úgy tűnik sokan rendelnek is belőle, ugyanis a megjelenésük óta egyre több mérgezési esetet és légzőszervi panaszt jelentettek be Magyarországon. Az emelkedés annyira drasztikus, hogy a kormány áprilisban bejelentette, hogy létrehoznak egy új országos monitorozási rendszert a dohánytermékek vizsgálatára.

„Ezen keresztül kapcsolódom emberekhez”

Mindenki tisztában van azzal, hogy a dohányzás káros, azok a fiatalok is, akikkel a HVG beszélgetett, többségük mégsem tervez megszabadulni a szokástól.

A dohányzás számomra nemcsak egy szokás, hanem sokszor egyfajta társas kapcsolódás is. Egy nyári este, sör a kézben, vízpart, cigaretta, van ebben valami luxus, valami, amit nehezen adnék fel

– meséli egy egyetemista, aki szeret beszélgetni, pletykálni, és sokszor pont a cigizés az, ami alkalmat ad neki erre.

Más pedig a stresszt említette, amikor arról kérdeztük, hogy miért szokott rágyújtani.

Elég stresszesek a mindennapjaim, így most egyszerűen nem fér bele, hogy a nikotin hiányával is meg kelljen küzdenem

– meséli egy huszonéves, majd árnyoldalként említi, hogy egyre jobban zavarja, hogy már szinte állandósult nála egy jellegzetes dohányos köhögés, amelytől nem tud megszabadulni.

Az ELTE PPK kutatása szerint éppen az előbb említett aggodalom indíthatja el a leszokás folyamatát: a dohányosok akkor hajlamosabbak letenni a cigit, ha közelebbinek érzik a dohányzás negatív és a leszokás pozitív következményeit. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a hosszútávú egészségügyi károkat sokan figyelmen kívül hagyják, viszont az akut problémáknak, mint például a fittség elvesztésének, azonnali negatív hatást tulajdonítanak.

Mi lesz a fittséggel? Stiller Ákos

Az eredményekből pedig a döntéshozók is levonhatnak hasznos következtetéseket, ugyanis a kutatók szerint hatékonyabb lehet az elrettentő képek helyett inkább a közérzet, fittség vagy megjelenés gyors javulására fókuszálni a leszokással kapcsolatos kommunikáció során. Azonban, ha meg is fogadják a tanácsot, akkor sem lesz egyszerű dolguk, ugyanis az Elf Barokkal párhuzamosan egy újfajta kísértés is megjelent, főleg a fiatalok körében.

„Annyira rossz”

Nemcsak a színes e-cigik népszerűsítik a dohányzást, hanem a közösségi média is, ahol egyre több az idealizált tartalom: videók, sztorik, posztok, ahol a dohányzás nem olyan rémképekkel van feltüntetve, mint a cigis dobozok oldalán, hanem vagány, szexi vagy éppen felszabadító gesztusként jelenik meg.

Bár a tüdőkárosítók reklámozását rengeteg országban betiltották már, így többé nem készülnek olyan emlékezetes promóciók, mint amikor a Camel arról kérdezett orvosokat, hogy melyik fajtát szívják, de végigpörgetve a TikTokot vagy az Instagramot rengeteg influenszer kezében látni valamilyen e-cigit. Például 200 ezer like érkezett arra a videóra, ahol egy lány arról beszél, hogyan váltott Elf Barról rendes cigarettára. Történetét „annyira rossz” felirattal tette közzé.

TikTok – Make Your Day No Description

Hogy mindez mekkora problémát jelent arra egy 2024-es amerikai tanulmány is rávilágít, amely szerint azoknál a fiataloknál, akik korábban még soha nem nyúltak cigarettához vagy e-cigihez, sokkal nagyobb volt az esély az első kipróbálásra, ha rendszeresen találkoztak dohányzással kapcsolatos tartalommal a közösségi médiában.

Így a kutatás alapján a videómegosztós platformok mára egyfajta láthatatlan reklámfelületté váltak: nem a hagyományos hirdetéseken keresztül hatnak, hanem ismerősök, tartalomgyártók és influenszerek posztjain át. És mivel a fiatalok naponta órákat töltenek ezeken a platformokon, könnyen beépülhetnek a látott viselkedésminták, anélkül, hogy tudatosulna bennük, milyen súlyos következményei lehetnek.

Túl sok a füst. Reviczky Zsolt

A helyzet érdemi kezelése egyelőre még várat magára, de a szigorodó szabályozások már hoztak némi változást: már csak minden ötödik ember dohányzik a világon, és amennyiben folytatódik ez a csökkenő tendencia, akkor 2030-ra már csak 1,2 milliárd dohányzó ember marad a Földön. A javuló adatokhoz hozzájárulhat, hogy az Európai Bizottság egyik fő célja, hogy 2025-ig harminc százalékkal csökkentsék a dohányzók arányát az uniós országokban, 2040-re pedig legyen egy teljesen füstmentes generáció.

Azonban, ha valaki nem szeretne a döntéshozókra várni és akár a Dohányzásmentes világnap alkalmából, akár ettől függetlenül csökkentené a cigizők számát, akkor mutatunk néhány praktikát, ami megkönnyítheti a leszokás folyamatát.

Nem csak a nikotin nyugtat meg

A HVG-nek nyilatkozó fiatalok történetei is jól mutatják, hogy a dohányzás mögött gyakran nemcsak nikotinfüggőség áll, sokaknál stresszoldó eszköz, a napi rutin része, vagy épp társasági kapocs. Nem csoda, hogy a „mától nem dohányzom” típusú elhatározás ritkán működik.

Leszokni a dohányzásról igazán könnyű, én már ezerszer megtettem

– mondta egyszer a híres író, Mark Twain is. Kijelentésével valószínűleg ma is sokan tudnának azonosulni, hiszen egyes kutatások szerint akár harmincszor is nekifutnak az emberek, mire sikerül végleg letenni a cigit.

Pontosan emiatt a leszokáshoz nemcsak elhatározás, hanem tudatos stratégia is kell: a nikotin elhagyása mellett érdemes a szokásokat is újragondolni. A sóvárgás sokszor csak pár percig tart, ezért már egy pohár víz, egy cukorka vagy egy kis mozgás is segíthet átvészelni. Fontos az is, hogy ne veszteségként éljük meg a leszokást, amiben segíthet, ha listát írunk arról, mit nyerhetünk vele: egészséget, pénzt, szabad időt.

A társas kapcsolatok is hatalmas erőforrást jelenthetnek, ezért egy telefonálás a barátunkkal, egy séta valakivel, vagy akár az önkénteskedés is segíthet. Illetve a felszabaduló időt új hobbikkal is kitölthetjük: festés, zene, főzés vagy bármilyen kreatív tevékenység jó eszköz lehet a figyelemelterelésre.

A stresszre is léteznek egészségesebb megoldások: relaxációs zene, légzőgyakorlatok, naplóírás vagy akár egy forró fürdő is segíthet, de egy jó könyv vagy sorozat is lehet menekülőút. Végső soron a lényeg, hogy ne csak a cigit hagyjuk el, hanem keressünk valamilyen alternatív tevékenységet.