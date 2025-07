Több mint 100 év után újra szabad úszni a Szajnában - fotók

Májusban jelentették be, hogy július 5-től a nagyközönség is fürödhet a Szajnában Párizsban, és a hétvégén valóban rengetegen mártóztak meg a folyóban kihasználva azt, hogy végre feloldották a tilalmat, amit több mint száz éve, 1923-ban vezettek be.

A BBC beszámolója szerint szombaton reggel nyolc órakor érkeztek meg az első emberek arra várva, hogy végre beugorhassanak a vízbe. Jelenleg három kijelölt hely nyilvános fürdőzésre – egy az Eiffel-torony közelében, egy másik a Notre-Dame katedrális közelében, egy harmadik pedig Párizs keleti részén.

A fürdőzőket mindenhol öltözők, zuhanyzók várják, illetve vannak vízimentők is, és ugyan a Szajnában ingyenesen lehet úszni, van korhatár, helyszíntől függően legalább 10-14 évesnek kell lenni, hogy valaki megmerítkezhessen a folyóban, illetve meghatározott időben lehet csak fürdőzni.

Korábbi hírek szerint a fürdőhelyeken is zöld, sárga és vörös zászlókkal jelzik a Szajna vízhozamát és a -minőséget, és Marc Guillaume, a régió közigazgatási vezetője szerint naponta végeznek majd ellenőrzéseket, és esőben felfüggeszthetik a fürdést., illetve bejelentette azt is, hogy a tavalyi kétharmadhoz képest idén 80 százalékban tisztítják a folyó vizét.

Mielőtt a nagyközönség számára is adott lett volna a lehetőség, a 2024-es nyári olimpiai játékok idején a sportolók már úszhattak a Szajnában, és maga Párizs polgármestere is megmártózott a folyóban. Hozzá kell tenni, vízminőségi problémák mellett többször is előfordult, hogy versenyeket kellett elhalasztani.

Anne Hidalgo 2024. július 17-én merült a habokba a Szent-Lajos-szigettel szemben, Tony Estanguet-vel, az olimpia szervezőbizottságának vezetőjével együtt. “Rendkívüli pillanat volt, de az olimpia alkalmából történő úszás nem öncél volt. A szajnai fürdőzés megteremtése mindenekelőtt alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, de az életmódváltozáshoz is” – jelentette ki sajtótájékoztatóján.