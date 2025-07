Ezekben a megyékben szabad keddtől tüzet rakni

Keddtől hat megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. A szárazság enyhülése miatt

Somogy,

Veszprém,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Komárom-Esztergom,

Békés és

Hajdú-Bihar megyékben oldják fel a korlátozást.

A fővárosban és a többi megyében viszont továbbra is érvényben marad a tilalom, mivel az ezekben hullott csapadékot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nem találta elégségesnek a „tűzkockázat” csökkenéséhez. Közleményük szerint a kiszáradt talaj sokfelé a jelentős mennyiségű esőt is gyorsan felszívta, így a felszín továbbra is száraz.