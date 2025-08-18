A francia kormány is felfigyelt az Orbánék által kitiltott Kneecap zenekarra

Augusztus 24-én a Párizs környéki Rock-en-Seine fesztiválon lép fel a Kneecap.

A francia belülgyminiszter, Bruno Retailleau úgy nyilatkozott, hogy az ír trió múlt vasárnap adott franciaországi koncertje alapján döntenek arról, hogy betiltják-e a fellépést, írja az Irish News.

Mint arról beszámoltunk, a korábbi koncertjein a Hamász és a Hezbollah zászlóját felmutató, a szervezeteket éltető és közben Izrael gázai akcióit kritizáló ír raptrió Szigetre tervezett fellépése kisebb botrányt okozott, tüntetést és aláírásgyűjtést is szerveztek azzal, hogy a fesztivál ne adjon teret egy terrorizmust éltető zenekarnak. A Sziget szervezői úgy látták, hogy nem a koncert lefújása a megfelelő válasz, erről Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a HVG-n írt:

A kérdést végül egy huszárvágással a kormány zárta le, amikor nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva három évre kitiltotta Magyarországról a zenekar tagjait. A Kneecap ezt követően arról írt, hogy a kitiltás nem jogszerű, hiszen semmilyen bűnt nem követtek el, mellesleg azt üzenték, hogy “Fuck Orban”. Ez megjelent a kitiltást követő első, varsói koncertjükön is, amikor ezt skandálta a tömeg.

A Kneecap a Szigeten videoüzenetben ment neki Orbánnak és Izraelnek. Erre az ír raptrió idősávjában fellépő Refused koncertjén került sor.

A kivetített videóüzenetben a Kneecap a világ egyik legjobb fesztiváljának nevezte a Szigetet, és arról írt, ott egy gyűlölettel teli ember, Orbán Viktor miatt nem léphettek fel. Az üzenet szerint Izrael népirtást követ el, amit Orbán és szövetségesei támogatnak. Ekkor kezdte a tömeg skandálni azt, hogy “Fuck Orbán”, akkor pedig csak erősödött, amikor az üzenet úgy folytatódott, Orbán és kormánya volt az is, aki megpróbálta betiltani a Pride-ot, de nem sikerült neki.

“Állj ellen Orbánnak, állj ellen Izraelnek, állj ellen a népirtásnak” — írta a Kneecap, majd Palesztina felszabadítását követelte.

A Kneecap augusztus 17-én a franciaországi Cabaret Vert Fesztiválon lépett fel, a francia belügyminiszter azt ígérte, figyelni fogják a koncertet és megteszik a kellő jogi lépéseket, ha erre okot ad az ír raptrió.