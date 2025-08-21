Felárral adták el az ablak mellé szóló jegyeket oda, ahol nincs is ablak – bepereltek két légitársaságot

Utasok pereltek be két amerikai légitársaságot, a Delta Air Linest és a United Airlinest, mert olyan helyre adtak el nekik ablak mellé szóló jegyet extra díjat felszámolva, ahol nincs is ablak a repülőgép törzsén – írja a BBC.

A két, egymástól külön, de ugyanazon ügyvédi irodán, a Greenbaum Olbrantzon keresztül indított bírósági eljárásban több millió dolláros kártérítést követelnek a két cég összesen több mint kétmillió utasának.

A beadvány szerint a légitársaságok nem jelzik a foglalási rendszerükben, hogy az ülések mellett nincsen ablak, mégis kifizettetik velük az árát. Sokan viszont nyilván nem adnának pénzt a „szolgáltatásért”, ha tudnák, hogy az általuk választott sorban nem lehet kilátni a gépből.

Akadnak légitársaságok, például az American Airlines és az Alaska Airlines, amelyek a beperelt kettőhöz hasonló repülőket üzemeltetnek, de jelzik a foglalási folyamat során, hogy egyes ülések mellett nincsen ablak.