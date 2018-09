Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós támogatási előlegeket, amiket a kormány még a választások előtt osztogatott szét. ","shortLead":"Szeptember végéig vissza kell utalniuk az önkormányzatoknak az államkincstárnak azokat a még el nem költött uniós...","id":"20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537b4d2-f826-4328-9981-ddbad030272b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Visszakeri_a_kormany_a_valasztasok_elott_szetosztott_unios_penzeket","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:22","title":"Visszakéri a kormány a választások előtt szétosztott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha megvásárolja a feltört szájthoz tartozó jogosultságot. Több ezer weboldal jelszava és mindenféle más adata sorakozik az árusításhoz használt orosz fórum piacterén.","shortLead":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha...","id":"20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d2536-b203-4616-9966-97c7d645bb9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:03","title":"Fillérekért árulják feltört magyar weboldalak jelszavait egy orosz fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afaa3b06-9d9b-4a6a-b80c-efec9b28248b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pjotr Verzilovot, a Pussy Riothoz köthető orosz aktivistát feltehetően a Közép-afrikai Köztársaságban meggyilkolt három orosz újságíró ügyében folytatott nyomozásai miatt mérgezhették meg – közölte felesége, Nagyezsda Tolokonnyikova, az orosz ellenzéki punkzenekar egyik frontembere szerdán a független Dozsgy hírtévé műsorában.","shortLead":"Pjotr Verzilovot, a Pussy Riothoz köthető orosz aktivistát feltehetően a Közép-afrikai Köztársaságban meggyilkolt három...","id":"20180920_halott_ujsagirok_ugyeben_nyomozott_a_megmergezett_pussy_riot_tag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afaa3b06-9d9b-4a6a-b80c-efec9b28248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c5b2-af28-4155-b42a-960eefcff7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_halott_ujsagirok_ugyeben_nyomozott_a_megmergezett_pussy_riot_tag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:33","title":"Halott újságírók ügyében nyomozott a megmérgezett Pussy Riot-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek, hogy félreálljon, és átadja a helyet olyanoknak, akik többet tudnak hozzátenni a magyar teniszhez.","shortLead":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek...","id":"20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7365762-33f5-407d-ba0e-bc205c566f35","keywords":null,"link":"/sport/20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:59","title":"Újabb elnökségi tag távozott a teniszszövetségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett egy illatszerbolt és patika raktárja mellett lőtt agyon három embert egy nő, aki önmagát is halálosan megsebesítette, Pennsylvaniában pedig egy férfi a feleségét, a szüleit, majd önmagát lőtte agyon.","shortLead":"Los Angelesben csütörtök délután dördültek lövések egy iskola közelében, a marylandi Baltimore mellett...","id":"20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7437fdf6-2ecc-45c9-856b-6fd22f301cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd2f67-ced0-453c-921c-f363e8b301a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Egy_nap_alatt_harom_helyen_is_lovoldozes_tort_ki_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:25","title":"Egy nap alatt három helyen is lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legtöbbet Hajdú-Bihar megyében kell dolgozni egy debreceni 50 négyzetméteres lakásért: egy használtért 9,2 évnek megfelelő nettó átlagfizetést kell félretenni, egy ugyanakkora újért pedig 11 év és 9 hónapnyi átlagfizetést kell megspórolni. Budapesten alig kevesebb, 9 évnyi nettó fizetés kell a használt, 11,5 évnyi pedig az új lakás megvásárlásához.","shortLead":"A legtöbbet Hajdú-Bihar megyében kell dolgozni egy debreceni 50 négyzetméteres lakásért: egy használtért 9,2 évnek...","id":"20180920_Kiszamoltak_hany_havi_nettobol_jon_ki_egy_lakas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22790d0e-3648-409a-9d2b-aa3ceb8af63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b72654-58f1-4f82-9543-0f7b56ae32ff","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180920_Kiszamoltak_hany_havi_nettobol_jon_ki_egy_lakas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:10","title":"Kiszámolták, hány havi nettóból jön ki egy lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bojko Boriszov azt is elmondta Salzburgban, mi baja a kormánnyal. ","shortLead":"Bojko Boriszov azt is elmondta Salzburgban, mi baja a kormánnyal. ","id":"20180920_Cafolja_a_bolgar_kormanyfo_hogy_kiallnanak_Magyarorszag_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24cb0c0-94fc-469a-8a3a-3acce9583ff4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Cafolja_a_bolgar_kormanyfo_hogy_kiallnanak_Magyarorszag_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:20","title":"Cáfolja a bolgár kormányfő, hogy kiállnának Orbánék mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]