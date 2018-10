Általános sztrájkolnak hirdettek a közlekedésiek, sok repülőjáratot is törölhetnek.

A francia közlekedési szektor több sztrájkot is lebonyolított tavasszal és nyáron, október 9-én pedig ismét rengeteg munkavállaló szünetelteti a munkát. A vasúti dolgozók (TGV, RER, Transilien) és a taxisok mellett a repülőtársaságok alkalmazottai is sztrájkolni fognak, azaz gyakorlatilag a teljes tömegközlekedés megbénulására lehet számítani.

A sztrájkban az EasyJet dolgozói is részt vesznek, a társaság most közleményben figyelmeztette az utasait, hogy várhatóan több járatot is törölni kell majd. Ennek ellenére az EasyJet azt tervezi, hogy a minden járatot elindítanak. Az utasaikat arra kérek, a reptérre jutáshoz rengeteg extra idővel számoljanak majd. Az Easyjet azt javasolja azoknak az utasoknak, akiknek járatát mégis törlik, hogy el se induljanak a reptérre, inkább kérjenek visszatérítést, vagy próbáljanak meg másik járatra helyet szerezni.