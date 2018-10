Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók csak nemrég szereztek róla tudomást, a Google előtt azonban már hónapok óta ismert volt, hogy közösségi oldalának rendszerével komoly probléma adódott. Bár a szolgáltatást azóta bezárásra ítélték, van rá mód, hogy a regisztráltak még ma megszabaduljanak fiókjuktól. Mutatjuk, hogyan. ","shortLead":"A felhasználók csak nemrég szereztek róla tudomást, a Google előtt azonban már hónapok óta ismert volt, hogy közösségi...","id":"20181009_google_plusz_fiok_profil_torlese_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b78fa3f-11b1-4dbe-83c8-23c9baa2739a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_plusz_fiok_profil_torlese_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. október. 09. 10:30","title":"Így törölheti magát az adatait szivárogtató Google+ szolgáltatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3082ca-2f43-41dd-be46-6041fe3a7ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy a Bloomberg megírta, több mint 30 amerikai óriáscéget hallgathattak le a kínaiak, egy újabb vállalatnál találtak \"poloskát\" a kiberbiztonsági szakemberek.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy a Bloomberg megírta, több mint 30 amerikai óriáscéget hallgathattak le a kínaiak, egy újabb...","id":"20181010_ethernet_csatlakozo_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3082ca-2f43-41dd-be46-6041fe3a7ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c1a6ea-f859-44f7-aed0-522e79e81e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_ethernet_csatlakozo_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","timestamp":"2018. október. 10. 19:33","title":"Dagad a botrány: egy internet-csatlakozóban is poloskát találtak az amerikaiak, a kínaiak tehették oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Iványi Gábor vezette egyház ügyében másodszor marasztalja el a parlamentet az Alkotmánybíróság, de a mostani határozatot a Magyar Közlönyben nem tartotta szükségesnek megjelentetni.","shortLead":"Az Iványi Gábor vezette egyház ügyében másodszor marasztalja el a parlamentet az Alkotmánybíróság, de a mostani...","id":"20181009_torvenyserts_orszaggyules_alkotmanybirosag_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozossg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ea40cd-31ab-4d4b-9368-a468165bd80d","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_torvenyserts_orszaggyules_alkotmanybirosag_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozossg","timestamp":"2018. október. 09. 09:36","title":"Nem verték nagydobra, hogy ismét törvénysértőnek mondta ki az Országgyűlést az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","id":"20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25855f20-e3b7-4970-8d9d-f48a541107b5","keywords":null,"link":"/sport/20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","timestamp":"2018. október. 10. 15:18","title":"Szegedre tart a Veszprém kapusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","shortLead":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","id":"20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf5e9-e81d-4b4e-b252-b07a821860bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Beintett az olasz kormány a kritikusainak, csak azért sem változtat a költségvetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","id":"20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68750fe1-de49-41c4-8fd0-846ace43d323","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","timestamp":"2018. október. 10. 05:43","title":"Robbanás volt egy boszniai olajfinomítóban, legalább nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba türbéje síremlék felújítása úgy veti fel ezt a kérdést, hogy meg is válaszolja: nem. Vannak műemlékek, amelyeknek jobban áll, ha egy kicsit kopottabbak, fésületlenebbek. És Gül baba türbéje ilyen.","shortLead":"Érdemes-e egy műemléket úgy felújítani, hogy közben elveszíti hangulatának és romantikájának lényegét? A Gül baba...","id":"20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d9d1a37-880c-4041-9fa4-70d5d0014ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8c779-c683-4bf8-817b-8a7f3fcb6961","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_gul_baba_turbe_deszepvolt_derondalett","timestamp":"2018. október. 09. 14:00","title":"Gül baba türbéje: amikor a felújítás kiűzi a hely szellemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási kiváltságai.","shortLead":"Az MSZP népszavazási kezdeményezéssel él, hogy akik lepusztították az egészségügyet, azoknak ne lehessenek gyógyulási...","id":"20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d99ef9-c26b-4c39-b9c8-a9c8571122f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5569a5-d095-42ee-9bcd-ed933bf77d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nepszavazassal_vennek_el_az_Orbankormany_korhazi_VIPellatasat","timestamp":"2018. október. 10. 11:12","title":"Népszavazással vennék el az Orbán-kormány kórházi VIP-ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]