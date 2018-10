Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki visszautasítja őket.","shortLead":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki...","id":"20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1221cae6-1f02-406b-acfe-b5316c4ea3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","timestamp":"2018. október. 16. 19:55","title":"Vakvezető kutyája miatt nem akarnak lakást kiadni a látássérült fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949371d-1631-4b47-bac6-7204a85454a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HM szerint nincs csúszás, jövő januárban indulna a gyártás. ","shortLead":"A HM szerint nincs csúszás, jövő januárban indulna a gyártás. ","id":"20181015_Kiskunfelegyhazan_lehet_az_uj_magyar_fegyvergyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7949371d-1631-4b47-bac6-7204a85454a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c1022-456f-4799-a335-40c17f6670bb","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Kiskunfelegyhazan_lehet_az_uj_magyar_fegyvergyar","timestamp":"2018. október. 15. 09:46","title":"Kiskunfélegyházán lehet az új magyar fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","shortLead":"Miközben a kormány épp most szüntette meg az állami támogatást a lakástakarékoknál.","id":"20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21640cad-913b-494c-97f8-ea1ff4b4393a","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_KDNPs_politikus_last_minute_lakastakarekot_kinal","timestamp":"2018. október. 16. 14:47","title":"A KDNP-s politikus last minute lakástakarékot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat tartalmazó, szexuális tartalmú videóban szerepelt.","shortLead":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat...","id":"20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553497bd-1941-44fd-b252-1fd587716f25","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","timestamp":"2018. október. 15. 18:39","title":"Kirúgták a Közszolgálati Egyetemről a botrányos videóban szereplő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz pozícióra is keresnek embereket.","shortLead":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz...","id":"20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd6991-9eba-49b9-b49c-79980c429830","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","timestamp":"2018. október. 15. 17:07","title":"A kórház bejárata melletti óriástáblán keres műtőssegédet, szakápolót és kazánfűtőt a Péterfy kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint egy benzinmotoros normál kompakt autóért.","shortLead":"Japán segítséggel támad a legújabb kínai elektromos autó, melyért hazai piacán körülbelül annyit kell fizetni, mint...","id":"20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c99eb90-0c80-479a-87e3-b29ed3f68aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf581a-efb4-40f1-9b6b-d52570662a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_szuperolcso_uj_villanyauto_410_kilometeres_hatotavval_akkumulator_mitsubishi_japan_kinai","timestamp":"2018. október. 16. 17:22","title":"Szuperolcsó új villanyautó 410 kilométeres hatótávval – ön lecsapna rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó állami támogatást új, illetve a változás hatályba lépését követően meghosszabbítani kívánt szerződéseknél. 10 éves futamidejű szerződésnél a támogatás teljes összege 720 ezer forint.","shortLead":"A fideszes Bánki Erik nyújtotta be azt a javaslatot, amely megszüntetné a lakástakarékpénztári megtakarításokra járó...","id":"20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc147c3-c031-427e-ad31-09c6d2aa2fe2","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ha_nem_akarja_elbukni_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ma_meg_ilyen_feltetelekkel_szerzodhet","timestamp":"2018. október. 15. 13:52","title":"Ha nem akarja elbukni a lakástakarék állami támogatását, ma még ilyen feltételekkel szerződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul vásárolja fel a felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft. földvagyonát.","shortLead":"Egyre több a gyanúsított a fideszes politikushoz is köthető cégek ügyében, de közben Simonka köre jóval áron alul...","id":"20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec8f06b-c95c-4707-b168-1cb352339a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6ffb6-64d1-4670-92a7-3d6f4585e69d","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ceguk_felszamolasan_is_nyertek_Simonkaek","timestamp":"2018. október. 15. 07:26","title":"Cégük felszámolásán is nyertek Simonkáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]