Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","shortLead":"A levélbombára a milliárdos egy alkalmazottja talált rá. A szerkezet nem lépett működésbe.","id":"20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=824a6b0a-9c0a-4d0e-93dd-3fe7539e5a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cb28cf-6214-49e7-9316-9ff0a4e60195","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_soros_gyorgy_postai_csomag_kuldemeny_bomba_levelbomba_fbi","timestamp":"2018. október. 23. 08:34","title":"Postai csomagba rejtett bombát küldtek Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","shortLead":"Már kétszer megműtötték, harmadszor is meg kell.","id":"20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a6de6e-72ac-4709-93a6-fa5ce4629e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Meg_egyszer_meg_kell_muteni_a_Cegleden_megeroszakolt_kislanyt","timestamp":"2018. október. 24. 13:40","title":"Még egyszer meg kell műteni a Cegléden megerőszakolt kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","shortLead":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","id":"20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341a6eae-77f4-42e7-8cff-e331a6cd22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","timestamp":"2018. október. 24. 05:24","title":"Tömegverekedés miatt rendőrök leptek el egy Blaha Lujza téri sörözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és pozitív munkahelyi légkör vegye körül. A viselkedési közgazdaságtan kísérletei arra mutatnak rá, hogy ezekben az esetekben nő a motiváció, az öröm és a teljesítmény – és végső soron az elköteleződés is.","shortLead":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és...","id":"20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5971aeb-7050-4aee-978f-4bbeb6470ebd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","timestamp":"2018. október. 23. 19:15","title":"Mi a hatékony munka titka? Mutatunk 6 segítő tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-meccsre érkeztek az olasz fővárosba.","shortLead":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma...","id":"20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7945049a-ff33-4f88-9382-4a683c5a49f5","keywords":null,"link":"/sport/20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","timestamp":"2018. október. 23. 22:25","title":"Rémületes mozgólépcső-balesetben sérültek meg focidrukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","shortLead":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","id":"20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03f8c37-165b-4f0a-b6e4-c3f6989b0bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","timestamp":"2018. október. 23. 08:56","title":"230 kilométer/órás széllel közelít Mexikóhoz Willa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes médiabirodalom, ki nyernek, és kik buknak a nagy összevonási hullámon. Andy Vajna nem lesz boldog. ","shortLead":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes...","id":"20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a603f0-e020-4174-aee6-048b699c9a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","timestamp":"2018. október. 24. 11:46","title":"Új tábornokok érkeznek a fideszes médiahadsereg élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","shortLead":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","id":"20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305de4d-82a2-44f4-901a-76dfaf352ee0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","timestamp":"2018. október. 24. 11:42","title":"Jól pórul járt a két busz helyét elfoglaló autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]