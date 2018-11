Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban nem mutatták be az előre bejelentett időpontban azt az amerikai filmet, amelyben túszul ejtik az orosz elnököt. Moszkvában cenzúráról, illetve a bürokráciáról beszélnek.","shortLead":"Oroszországban nem mutatták be az előre bejelentett időpontban azt az amerikai filmet, amelyben túszul ejtik az orosz...","id":"20181102_Putyint_meg_filmen_sem_lehet_tuszul_ejteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9a93ffb-2d89-401e-ad5d-8b57e8cbb624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c215f54-12a1-4dac-af89-42d53d011486","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Putyint_meg_filmen_sem_lehet_tuszul_ejteni","timestamp":"2018. november. 02. 17:34","title":"Putyint még filmen sem lehet túszul ejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több milliárd eurót kell költenie Németországnak a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokba, különben nem éri utol az USA-t és Kínát – állítja az SPD egyik vezetője.","shortLead":"Több milliárd eurót kell költenie Németországnak a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokba, különben...","id":"20181102_Nemetorszag_lemarad_a_mesterseges_intelligencia_fejlesztese_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d36c3-d25d-4daf-938f-bd23a4ddd570","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Nemetorszag_lemarad_a_mesterseges_intelligencia_fejlesztese_teren","timestamp":"2018. november. 02. 14:59","title":"Németország lemarad a mesterséges intelligencia fejlesztése terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért a brit kormány, hogy a brit pénzügyi szolgáltatók addig hozzáférnek az európai piacokhoz, amíg a pénzügyi szabályozás nagyjából megegyezik az unióban és a szigeten.","shortLead":"A Nagy-Britanniában is jelen lévő bankok már teljesen átszervezik a működésüket a Brexitre készülve. Most annyit elért...","id":"20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b5395-4229-4b28-a57d-812bb6d42988","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Brexit_mentoovet_dobtak_a_bankoknak","timestamp":"2018. november. 01. 09:06","title":"Brexit: mentőövet dobtak a bankoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp halottak napjának környékét sikerült kiválasztani arra, hogy az Új Köztemetőhöz tartó villamosvonalakat elkezdjék felújítani. A BKK rendkívüli buszokat állít forgalomba.","shortLead":"Épp halottak napjának környékét sikerült kiválasztani arra, hogy az Új Köztemetőhöz tartó villamosvonalakat elkezdjék...","id":"20181101_Figyelmeztet_a_BKK_igy_valtozik_a_kozlekedes_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb97ff1-5d35-48e0-9a96-9f62965ac618","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Figyelmeztet_a_BKK_igy_valtozik_a_kozlekedes_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 01. 08:30","title":"Figyelmeztet a BKK: így változik a közlekedés a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A végső összeszereléskor sérülhetett meg a kényszerleszállást végrehajtó Szojuz egy alkatrésze - erre jutottak a balesetet vizsgáló szakértők.","shortLead":"A végső összeszereléskor sérülhetett meg a kényszerleszállást végrehajtó Szojuz egy alkatrésze - erre jutottak...","id":"20181101_Ket_raketanal_lehet_meg_olyan_hiba_ami_a_Szojuzbalesetet_okozta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46614c7-dd08-44e7-9a6f-f1edaa5063f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_Ket_raketanal_lehet_meg_olyan_hiba_ami_a_Szojuzbalesetet_okozta","timestamp":"2018. november. 01. 12:50","title":"Két rakétánál lehet még olyan hiba, ami a Szojuz-balesetet okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","shortLead":"A volt miniszterelnök és a volt elszámoltatási biztos is tett egy-egy megjegyzést a másikra. ","id":"20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b745d2-8463-412e-b659-c3bb99066a39","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Egymasnak_uzenget_a_Facebookon_Gyurcsany_es_Budai_Gyula","timestamp":"2018. november. 02. 14:09","title":"Egymásnak üzenget a Facebookon Gyurcsány és Budai Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás utáni szeptemberi napon árverését. Először a bútorok és lakásdekorációk kerültek sorra 250 tételben – a reneszánsztól a hatvanas évekig.Itt a legtöbbet egy monumentális ritkaságért fizettek: a biedermeier stílusú, tíz kerekes lábon álló, kihúzható ovális asztal – melynek lapja összecsukott állapotban 134, kinyitva 584 cm – 7–9 ezer euró közötti becsértéket kapott, de végül 12 500 euróért ment tovább. ","shortLead":"„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyönyörködtet ernyőcímmel rendezte meg a patinás osztrák cég két, egymás...","id":"20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ea0f664-f48e-4529-a2d0-9d9ae3c97791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90184817-a047-4b91-ac74-3101b07177cc","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Kristalycsillar_ulo_Buddha","timestamp":"2018. november. 02. 17:14","title":"Kristálycsillár, ülő Buddha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb9d13-6910-49a3-8f1c-2f0839ccb723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisiklott vonat egy villanyoszlopot is kidöntött. ","shortLead":"A kisiklott vonat egy villanyoszlopot is kidöntött. ","id":"20181102_Kisiklott_egy_tehervonat_Kassa_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb9d13-6910-49a3-8f1c-2f0839ccb723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d7570-9327-452d-8ae7-a74c2bba4eb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Kisiklott_egy_tehervonat_Kassa_kozeleben","timestamp":"2018. november. 02. 11:14","title":"Kisiklott egy tehervonat Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]