[{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496113ae-9484-46b5-b6f7-8766196a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","timestamp":"2018. november. 04. 16:47","title":"Telitalálatról ne álmodjon, de ötöse még lehet a hatos lottón - íme a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában többen jobban teljesítenek. A csehek megelőzték a szlovénokat, a románok már nem utolsók.","id":"201841_keleteuropai_gdpk_acsehek_megeloztek_aszlovenokat_aromanok_mar_nem_utolsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109316c-bfd2-429d-9689-bdec580c085e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201841_keleteuropai_gdpk_acsehek_megeloztek_aszlovenokat_aromanok_mar_nem_utolsok","timestamp":"2018. november. 04. 11:30","title":"GDP: A régi EU-tagok közül egyet megelőztünk, az újak közül kettő lehagyott minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parlament előtt lévő javaslat szerint az Oktatási Hivatal vizsgálhatja, hogy teljesíti-e a CEU a felsőoktatási törvényben előírt feltételeket. ","shortLead":"Egy parlament előtt lévő javaslat szerint az Oktatási Hivatal vizsgálhatja, hogy teljesíti-e a CEU a felsőoktatási...","id":"20181105_Meg_egy_lepest_beiktat_a_kormany_CEUugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2daf75b2-4b88-4cec-879d-6ab2267f2a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e2ce00-3d02-4f81-8b77-0ef3953915f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_egy_lepest_beiktat_a_kormany_CEUugyben","timestamp":"2018. november. 05. 08:34","title":"Még egy lépést beiktat a kormány CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","shortLead":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","id":"20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99508d-5901-48d6-9d1a-f6ab240da381","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","timestamp":"2018. november. 05. 06:53","title":"Lopott autóval vitte haza zsákmányát a budapesti tolvaj, de nem sokáig örülhetett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult Szépművészeti Múzeumban. Baán egyúttal várja az átfogó kormányzati intézkedést, amely a kulturális területen dolgozók bérét rendezhetné végre. ","shortLead":"Baán László, a múzeum főigazgatója elárulta, hogy milyen kiállítások várhatók a következő néhány évben a megújult...","id":"20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7900120d-4678-4239-a177-d4dc36822beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfb29e7-9746-4a06-86c9-c4500d5402dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Rubens_Cezanne_El_Greco__ok_lesznek_a_huzonevei_a_megujult_Szepmuveszeti_Muzeumnak","timestamp":"2018. november. 03. 18:03","title":"Rubens, Cézanne, El Greco - ők lesznek a húzónevei a megújult Szépművészeti Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Májusban még 10 százalékponttal vezetett az elnök pártja a radikálisok előtt.","shortLead":"Májusban még 10 százalékponttal vezetett az elnök pártja a radikálisok előtt.","id":"20181104_Akkorat_zuhant_Macron_nepszerusege_hogy_mar_Le_Pen_is_elozi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a7e9da-49f9-4992-b54f-a6925bd38a21","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Akkorat_zuhant_Macron_nepszerusege_hogy_mar_Le_Pen_is_elozi","timestamp":"2018. november. 04. 09:19","title":"Akkorát zuhant Macron népszerűsége, hogy már Le Pen is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2e55ba-9c50-4faf-93bd-c39ffc401ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a szerverekhez készített új processzorcsaládját az Intel, ami összese 48 maggal dolgozik majd a feladatokon.","shortLead":"Bemutatta a szerverekhez készített új processzorcsaládját az Intel, ami összese 48 maggal dolgozik majd a feladatokon.","id":"20181105_intel_48_magos_processzor_intel_xeon_cascade_lake_processzor_amd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2e55ba-9c50-4faf-93bd-c39ffc401ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a98e41-999f-4f38-8682-c8ff42e4cb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_intel_48_magos_processzor_intel_xeon_cascade_lake_processzor_amd","timestamp":"2018. november. 05. 16:33","title":"Újabb szörnyeteget csinált az Intel, itt a 48 magos processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","shortLead":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","id":"20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d83ad-ddd3-4b42-992d-ca990dbb09b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","timestamp":"2018. november. 04. 11:52","title":"Nőgyűlölő férfi lövöldözött a floridia jógastúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]