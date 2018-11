Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó (EEG) Kft. megállapodott egy helyi vállalattal, az erőmű a Mpompomo vízesésnél épül fel.","shortLead":"A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó (EEG) Kft. megállapodott egy helyi vállalattal, az erőmű a Mpompomo...","id":"20181107_Vizeromuvet_epit_a_Roszatom_magyar_leanyvallalata_DelAfrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383b4d3c-41bd-4aae-977d-74c9b0218c21","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Vizeromuvet_epit_a_Roszatom_magyar_leanyvallalata_DelAfrikaban","timestamp":"2018. november. 07. 17:08","title":"Vízerőművet épít a Roszatom magyar leányvállalata Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","shortLead":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","id":"20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e029d5-480c-4cdd-b63a-8580fe2834d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 07. 08:38","title":"A vártnál jobban nőtt az ipari termelés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4af74b1-d5a3-44aa-b1de-f94f7ba016fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Ennel_nagyobb_ajandekot_talan_nem_is_kaphat_egy_tanito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4af74b1-d5a3-44aa-b1de-f94f7ba016fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4122ff8-6a54-4e67-b5e3-1697dcbc769b","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Ennel_nagyobb_ajandekot_talan_nem_is_kaphat_egy_tanito","timestamp":"2018. november. 07. 17:18","title":"Ennél nagyobb ajándékot talán nem is kaphat egy tanító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki a Nature című tudományos folyóiratban megjelent új tanulmányból, amely azt bizonyítja, hogy a színes tojás korántsem a modern madarak kivételes tulajdonsága, hanem már az őseiknek számító dinoszauruszok csoportjára is jellemző volt.","shortLead":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki...","id":"20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5dcba8-c805-471b-bf06-9886239cd94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","timestamp":"2018. november. 07. 16:03","title":"Ez aranyos: színes, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok között. Ez az, amit napok óta tolnak a Fidesz politikusai. A program évek óta létezik, a magyar kormány is tud róla.","shortLead":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok...","id":"20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b261db-4d4e-4a34-b4e3-777dd049da6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","timestamp":"2018. november. 07. 12:33","title":"Habony-közeli szlovén lapból indult az összeesküvés-elmélet, amin a Fidesz pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","shortLead":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","id":"20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ee1de-340b-477d-a98a-6f12c2db264e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","timestamp":"2018. november. 07. 06:41","title":"A nap videója: így tesz tönkre egy 3000 baros gőzborotva egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","shortLead":"Érzelmekre és kapcsolatokra épít a Hangfoglaló program győztes zenekarának Titkod vagyok én című első albuma.","id":"20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096bae6f-feb4-4991-a9aa-0bd99c254d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63ea1b1-f6dd-48cc-a411-95813c66dffb","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Albumpremier_itt_az_AZUR_bemutatkozo_albuma","timestamp":"2018. november. 07. 15:48","title":"Albumpremier: itt az AŽUR bemutatkozó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db35775f-8450-4df4-aeea-d0022b144a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai márka a dél-koreai autó terepképességeit kóstolgatja.","shortLead":"Az amerikai márka a dél-koreai autó terepképességeit kóstolgatja.","id":"20181106_jeep_trollkodas_kia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db35775f-8450-4df4-aeea-d0022b144a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4cc187-9f0a-45ee-bdc1-84e8137be326","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_jeep_trollkodas_kia","timestamp":"2018. november. 07. 10:15","title":"Jól megtrollkodta a Jeep a Kiát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]