[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","shortLead":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","id":"20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c803e704-7614-492f-b116-368ebfa904ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kivetik rá a népegészségügyi termékadót, literenként több mint ezer forintot. ","shortLead":"Kivetik rá a népegészségügyi termékadót, literenként több mint ezer forintot. ","id":"20181109_Komolyan_dragulni_fog_a_palinka_januartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e940e9c3-406b-4244-9ffa-22e97a82ed95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Komolyan_dragulni_fog_a_palinka_januartol","timestamp":"2018. november. 09. 19:26","title":"Komolyan drágulni fog a pálinka januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul a kelet-ukrajnai háborúba. A fronton zajló eseményekről videonaplót vezet, mobilos felvételeiből és az életéért imádkozó édesanyjáról Csuja László pedig dokumentumfilmet készít. Villáminterjú a Kilenc hónap háború rendezőjével.","shortLead":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul...","id":"20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a591e88d-c7ab-4d6b-819a-f38ee10b7414","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","timestamp":"2018. november. 09. 11:30","title":"A kollektív rettegés Kárpátalját is elérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiengedték a börtönből Aszija Bibit, akit az után mentettek fel a prófétakáromlás miatt rá Pakisztánban hozott halálos ítélet alól, hogy nyolc évet töltött a siralomházban.

","shortLead":"Kiengedték a börtönből Aszija Bibit, akit az után mentettek fel a prófétakáromlás miatt rá Pakisztánban hozott halálos...","id":"20181107_Elhagyja_Pakisztant_a_profetakaromlasert_halalra_itelt_kereszteny_asszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaece31-1a30-4a08-a525-8219e7d8b820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3d028-2a09-4f90-809f-aa55493d235a","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Elhagyja_Pakisztant_a_profetakaromlasert_halalra_itelt_kereszteny_asszony","timestamp":"2018. november. 07. 23:22","title":"Elhagyja Pakisztánt a prófétakáromlásért halálra ítélt keresztény asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","shortLead":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","id":"20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95adb48b-e0d8-4796-a097-0495b7feb42c","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","timestamp":"2018. november. 08. 13:40","title":"Száradt párizsit akart levideózni a kórházban, mire megmutatták neki az egérürülékes pelenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e00f2da-20e6-472a-8cdf-e5c6d51c99bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","timestamp":"2018. november. 09. 12:31","title":"Címlapon uszít a hajléktalanok ellen Habony bulvárlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül jobb híján az eladó pénztárcájával távozott.","shortLead":"Végül jobb híján az eladó pénztárcájával távozott.","id":"20181108_Az_autokereskedes_szefjere_utazott_a_tolvaj_de_kiderult_hogy_az_uzletben_nincs_is_szef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7df098-e259-4945-9a04-ecbf10c59721","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Az_autokereskedes_szefjere_utazott_a_tolvaj_de_kiderult_hogy_az_uzletben_nincs_is_szef","timestamp":"2018. november. 08. 11:38","title":"Az autókereskedés széfjére utazott a tolvaj, de kiderült, hogy az üzletben nincs is széf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3622573d-f87a-4704-bc3a-53c524c304d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan aggódtak, hogy Károly herceg királyként is beleavatkozna közügyekbe, de a trónörökös most eloszlatta a kétségeket. ","shortLead":"Sokan aggódtak, hogy Károly herceg királyként is beleavatkozna közügyekbe, de a trónörökös most eloszlatta...","id":"20181108_Karoly_herceg_elmondta_milyen_kiraly_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3622573d-f87a-4704-bc3a-53c524c304d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60f2be-0a18-4773-a525-3d1e8b8cd048","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Karoly_herceg_elmondta_milyen_kiraly_lenne","timestamp":"2018. november. 08. 19:58","title":"Károly herceg elmondta, milyen király lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]