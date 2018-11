Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3d7329a-cb3f-403f-b025-950b68ffe108","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren voltak.","shortLead":"Több ezren voltak.","id":"20181118_A_magas_arak_es_a_korrupcio_miatt_vonultak_utcara_Bulgariaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3d7329a-cb3f-403f-b025-950b68ffe108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c642d-0974-457f-ae1b-a83ac43eb34b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_A_magas_arak_es_a_korrupcio_miatt_vonultak_utcara_Bulgariaban","timestamp":"2018. november. 18. 21:42","title":"A magas árak és a korrupció miatt vonultak utcára Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják az előleget ősszel. Idén sokkal kevesebbet kaptak, emiatt borulnak az aszály miatt egyénként is nehezen végezhető őszi munkák, de még a bérleti szerződések és a bankhitelek is veszélybe kerülnek.","shortLead":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják...","id":"20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc0a75-af06-420c-a392-64a168a29072","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Eső- és pénzhiány: nem kapták meg az előleget, nagy bajba kerültek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenesnek tartja a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke is az Országos Bírói Tanács október küldöttértekezletén elfogadott döntéseket. Baka András szerint a határozatok a jogállamiság alapintézményének további erodálásához vezetnek.","shortLead":"Jogellenesnek tartja a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke is az Országos Bírói Tanács október küldöttértekezletén...","id":"20181119_Baka_Andras_is_a_Hando_ellen_mozgolodo_birok_melle_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b76ebfd-c40a-4bd4-a89b-f8b78719f1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430394c-97b8-4b3e-8441-66ab71864f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Baka_Andras_is_a_Hando_ellen_mozgolodo_birok_melle_allt","timestamp":"2018. november. 19. 11:27","title":"Baka András is a Handó ellen mozgolódó bírók mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüntetők megelégelték a magas árakat, az autósok pedig megpróbálták ellehetetleníteni a benzinkutak működését. ","shortLead":"A tüntetők megelégelték a magas árakat, az autósok pedig megpróbálták ellehetetleníteni a benzinkutak működését. ","id":"20181119_tulterheltek_a_benzinkutakat_a_385_forintos_benzinar_miatt_tuntettek_bulgariaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88f8c80-f471-4830-874b-699ea0d2e042","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_tulterheltek_a_benzinkutakat_a_385_forintos_benzinar_miatt_tuntettek_bulgariaban","timestamp":"2018. november. 19. 11:21","title":"Túlterhelték a benzinkutakat: a 385 forintos benzinár miatt tüntettek Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új funkciót szúrtak ki nemrég a Google keresőjében: a találatok mellett a kommenteket is megjeleníti a kereső. Egyelőre az élő sporteseményeknél tesztelik a funkciót, de ha bejön, szélesebb körben is elterjedhet.","shortLead":"Egy új funkciót szúrtak ki nemrég a Google keresőjében: a találatok mellett a kommenteket is megjeleníti a kereső...","id":"20181119_google_kereses_talalatok_komment_hozzaszolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096cd0c6-6c68-4646-913c-e96425fb04f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_google_kereses_talalatok_komment_hozzaszolas","timestamp":"2018. november. 19. 09:33","title":"Gyakrabban kereshet majd a Google-ön, ha ezt az új funkciót bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett szombat délután. A helyszínen tíz tűzoltó-gépjárművel mintegy negyven fővárosi hivatásos tűzoltó dolgozott, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kilenc vízsugárral eloltották a lángokat.\r

","shortLead":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett...","id":"20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51c076-c538-40ca-b954-f8c77467ca77","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","timestamp":"2018. november. 17. 16:54","title":"Eloltották a tüzet a Teréz körúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda20e55-05e7-4d3e-b96c-c62c15d1c076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit a földdel tett egyenlővé a természeti katasztrófa. Aztán a nevére sem emlékezett.","shortLead":"Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit...","id":"20181119_donald_trump_kalifornia_erdotuz_paradise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda20e55-05e7-4d3e-b96c-c62c15d1c076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e998d5-b4c2-432f-bce6-4e3d047ba74f","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_donald_trump_kalifornia_erdotuz_paradise","timestamp":"2018. november. 19. 13:32","title":"Trumpnak nem sikerült megjegyeznie a tűzvészben megsemmisült város nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdacf590-abe0-4010-92d3-a4e1a8a52b43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Jézus követőjeként nem elég, hogy nem teszünk rosszat, jót kell cselekednünk\" - üzente Ferenc pápa a szegények világnapján. ","shortLead":"\"Jézus követőjeként nem elég, hogy nem teszünk rosszat, jót kell cselekednünk\" - üzente Ferenc pápa a szegények...","id":"20181117_Menekultekkel_fotozkodott_a_Papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdacf590-abe0-4010-92d3-a4e1a8a52b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256d3e66-736b-40e5-b0e8-e8ce2f930034","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Menekultekkel_fotozkodott_a_Papa","timestamp":"2018. november. 17. 17:40","title":"Menekültekkel fotózkodott a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]