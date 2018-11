Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3d7329a-cb3f-403f-b025-950b68ffe108","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren voltak.","shortLead":"Több ezren voltak.","id":"20181118_A_magas_arak_es_a_korrupcio_miatt_vonultak_utcara_Bulgariaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3d7329a-cb3f-403f-b025-950b68ffe108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1c642d-0974-457f-ae1b-a83ac43eb34b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_A_magas_arak_es_a_korrupcio_miatt_vonultak_utcara_Bulgariaban","timestamp":"2018. november. 18. 21:42","title":"A magas árak és a korrupció miatt vonultak utcára Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aab88d3-191d-49ce-921e-206c8990583d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A három éve debütált Mortal Kombat X nem az utolsó volt a szériában, legalábbis ezt sejteti egy érdekes Twitter-bejegyzés, melyben két népszerű karakter búcsújáról is szó esik.","shortLead":"A három éve debütált Mortal Kombat X nem az utolsó volt a szériában, legalábbis ezt sejteti egy érdekes...","id":"20181119_mortal_kombat_x_xl_xi_verekedos_jatek_eduardo_garza_game_awards_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aab88d3-191d-49ce-921e-206c8990583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47991c82-b0cc-4f28-a087-3548107d1fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_mortal_kombat_x_xl_xi_verekedos_jatek_eduardo_garza_game_awards_2018","timestamp":"2018. november. 19. 14:03","title":"Úgy tűnik, jön az új Mortal Kombat – de rossz hír is van: lesz két ikonikus hiányzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt vizsgálóbizottságot is akar az ügyben. ","shortLead":"A párt vizsgálóbizottságot is akar az ügyben. ","id":"20181119_Feljelentest_tett_az_LMP_Gruevszki_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0b52c0-6dbf-4456-8669-3628c899afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Feljelentest_tett_az_LMP_Gruevszki_ugyeben","timestamp":"2018. november. 19. 13:03","title":"Feljelentést tett az LMP Gruevszki ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt pártelnök gyakorlati tudást ígér.","shortLead":"A volt pártelnök gyakorlati tudást ígér.","id":"20181118_Vona_Gabor_politikai_workshopot_szervez_7_ezer_forintert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaf83c8-0f0b-4c47-8237-290959c8b59f","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vona_Gabor_politikai_workshopot_szervez_7_ezer_forintert","timestamp":"2018. november. 18. 22:01","title":"Vona Gábor politikai workshopot szervez, 7 ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs politikai szál, de mégis politikai ügyként emlegeti a Fidesz.","shortLead":"Mindhárom vádlott letöltendő börtönt kapott az elsőfokú eljárás végén. Sem a vádban, sem az ítélet indoklásában nincs...","id":"20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29f8d66-2609-459f-9d84-c07e6abd5a57","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Eliteltek_a_Szeviep_volt_vezetoit","timestamp":"2018. november. 20. 11:40","title":"Elítélték a Szeviép volt vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07d65cb-8c60-407e-9a8f-334eaba600d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán kreatív ötlet a vadonatúj BMW X5 bevezető kampányaként. ","shortLead":"Igazán kreatív ötlet a vadonatúj BMW X5 bevezető kampányaként. ","id":"20181119_A_BMW_felepitette_a_Szaharaban_a_monzai_versenypalya_tokeletes_masat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e07d65cb-8c60-407e-9a8f-334eaba600d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7c26d4-39ad-4346-a490-10095e05cca5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_A_BMW_felepitette_a_Szaharaban_a_monzai_versenypalya_tokeletes_masat","timestamp":"2018. november. 19. 12:21","title":"A BMW felépítette a Szaharában a monzai versenypálya tökéletes mását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekszerkesztőink megszakértették a hajléktalanság és az aluljárók lezárásának kérdését.","shortLead":"Gyerekszerkesztőink megszakértették a hajléktalanság és az aluljárók lezárásának kérdését.","id":"20181120_Kik_azok_a_hajektalanok_es_joe_ha_a_varos_lezarja_az_aluljarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cc462d-0559-4652-bc9d-f5d422938ddc","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kik_azok_a_hajektalanok_es_joe_ha_a_varos_lezarja_az_aluljarokat","timestamp":"2018. november. 20. 15:46","title":"De kik azok a hajléktalanok, és jó-e, ha a város lezárja az aluljárókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan időre elhalasztják a tavaszra tervezett saját produkcióik színpadra állítását.","shortLead":"Bizonytalan időre elhalasztják a tavaszra tervezett saját produkcióik színpadra állítását.","id":"20181119_magveto_cafe_kulturalis_tao_eltorlese_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31db36f7-60c3-4bf0-a004-8d354c3071de","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_magveto_cafe_kulturalis_tao_eltorlese_eloadas","timestamp":"2018. november. 19. 11:35","title":"Bajban a Magvető Café is a kultúrtao eltörlése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]