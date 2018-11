80 milliárd dollárért vásárolna atomerőműveket a sivatagi királyság az Egyesült Államoktól. Mohamed bin Szalman herceg személyesen felügyeli a szigorúan titkos tárgyalásokat. De vajon meg lehet-e bízni benne? – teszi fel a kérdést a New York Times, mely nem elsősorban az Isztambulban meggyilkolt ellenzéki újságíróra céloz, bár ez az ügy is kicsapta a biztosítékot Washingtonban. Trump végül menlevelet adott a trónörökösnek mondván, Szaúd-Arábia túlságosan is fontos szövetséges ahhoz, hogy egy ilyen ügy miatt szakítsunk vele.

De mi van, ha a kiszámíthatlan szövetséges atombombát akar? Mihez kezdene Mohamed bin Szalman a nukleáris fegyverrel a Közel-Keleten? A trónörökös kijelentette: ha Irán hozzákezd az atomfegyver fejlesztéséhez, akkor Szaúd-Arábiának is lesz atombombája. A herceg ragaszkodik hozzá, hogy az amerikai erőművekhez helyben állítsák elő maguk a szaúdiak a fűtőanyagot. Vagyis meg akarja szerezni a technológiát, mellyel azután atomfegyvert is lehet fejleszteni.

Nem csak ez aggasztja Amerikát a trónörökössel kapcsolatban, hanem az az apró hír is, hogy Mohamed bin Szalman herceg Argentínában találkozik majd Putyin orosz elnökkel is. Korábban a trónörökös kiadta az utasítást a hadügyminisztériumnak: tájékozódjanak az oroszoknál fegyverek eladásáról abban az esetben, ha az USA szankciókat rendelne el a meggyilkolt újságíró miatt. A trónörökös egyik bizalmasa pedig azzal fenyegette meg Amerikát, hogy átállhatnak a másik oldalra, adhatnak katonai támaszpontot az oroszoknak is Szaúd-Arábiában. Trump elnök érzékelte a finom figyelmeztetést, és ezért is maradtak el a szankciók a kissé forrófejű szövetségessel szemben. Csendben azért az amerikaiak is lépnek:

A forrófejű Mohamed helyett Ahmed legyen a király

Ezt kívánja állítólag a szaúdi hercegek többsége – a nagy szövetséges, az USA csendes támogatásával – írja az izraeli, baloldali Haaretz. Szaúd-Arábiában nincs automatikus trónöröklés: az uralkodó halála vagy súlyos betegsége esetében egy 34 tagú Tanács dönt az új király személyéről.

A most 82 éves Szalman király puccsal tette meg trónörökösnek kedvenc fiát, Mohamedet. A most 33 éves herceg a reformok szimbólumává vált a világban. Kétségkívül komoly modernizációs változásokat indított el, de eközben rengeteg érdeket megsértett és középkori módszereket alkalmazott. Mint legutóbb Isztambulban az ellenzéki újságíró meggyilkolásával. Szaúd-Arábiában felmentették a trónörököst a vádak alól, de külföldön kevés a kétség, Mohamed bin Szalman parancsára ölték meg az ellenzéki újságírót Isztambulban. Emiatt számtalan bírálat érte a trónörököst, de Szalman király továbbra is bízik a kedvenc fiában. Ezért a hercegek úgy vélik, megvárják Szalman halálát, de utána nem Mohamedet, hanem Ahmedet ültetik a trónra!

Kicsoda Ahmed bin Abdulaziz?

A 76 éves herceg a király öccse, ráadásul ugyanaz volt az édesanyjuk is: Szaúd király kedvenc felesége. Ahmed 40 évig államtitkár volt a belügyminisztériumban. Ezért jól ismeri a majd mindenható titkosszolgálatot. Kiváló kapcsolatot ápol az amerikaiakkal is. Amikor Szalman király kedvenc fiát nevezte ki trónörökösnek, akkor Ahmed herceg a között a három ellenzéki között volt, aki nem helyeselte Mohamed kinevezését. Ahmed herceg sokat utazgat külföldön és jó kapcsolatokat ápol sok arab vezetővel. A reformok hívének vallja magát.

Mohamed trónörökös folytatni akarja a reformjait

A 33 éves trónörökös egyáltalán nem kíván lemondani. Erre csak az apja, a király vehetné rá. Valószínűtlen, hogy Szalman király beismerné, tévedés volt fia előléptetése trónörökössé. Mohamed herceg gondoskodik is róla, hogy a király mind kevésbé tájékozódjon a napi ügyekben. Rohamtempóban palotát épít Rijadtól távol, kétmilliárd dollárért. Ide szeretné elszállásolni a királyt – "egészségi állapota érdekében". Ugyanakkor Mohamed támogatottsága a hercegek között nagyon meggyengült, különösen azóta, hogy néhányat közülük őrizetbe vettek. Csak azután engedték őket szabadon, hogy lemondtak a vagyonuk egy részéről az állam vagyis, Mohamed javára.

Mit szól az USA?

Amerika és Szaúd-Arábia stratégiai szövetségét még Roosevelt elnök és Szaúd király kötötte meg 1944-ben. Ezért az amerikaiakat most valósággal sokkolta, hogy Mohamed bin Szalman trónörökös megbízta a hadügyminisztert, érdeklődjön az orosz fegyverszállítások lehetősége iránt. Ez kicsapta a biztosítékot Washingtonban, ahol azért maradtak jóbarátai Mohamed bin Szalman trónörökösnek: például Trump elnök veje. Jared Kushner továbbra is kiváló kapcsolatot ápol Mohamed bin Szalman trónörökössel. Az ortodox zsidó Jared Kushner az elnök főtanácsadója közel-keleti ügyekben. Kortársa a trónörökösnek, akivel jól megértik egymást. Egyszóval még minden bizonytalan Szaúd-Arábia jövőjét illetően, ahol a hercegek és Amerika egy bölcsebb és öregebb Ahmedet szeretnének majd a trónon látni a forrófejű 33 éves Mohamed helyett. (via New York Times)