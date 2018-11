Nem csak embertelen volna a közlekedési szakszervezet szerint, ha 400 órára emelnék a túlórakeretet, hanem az ő szakmájukban életveszélyes is.

Embertelen, a közlekedési dolgozóknál pedig életveszélyes Kósa Lajosék terve a túlórakeret emeléséről – figyelmeztetett a Közúti Közlekedési Dolgozók Szakszervezete. Szatmáry Kristóf és Kósa a mostani 300-ról 400 órára emelné meg az éves túlórakeretet ott, ahol kollektív szerződés van.

Baranyai Zoltán, a szakszervezet elnöke azt mondta a portfolio.hu szerint: a közúti közösségi közlekedésben foglalkoztatott buszsofőrök szinte minden cégnél már eddig is évi 300 órát túlórázhattak, ezen felül viszont még így is havi 30-40 óra pluszt töltenek a munkahelyükön. Ez utóbbi nem munkaidő, csak rendelkezésre állás, de így is 11-12 órát tesz ki a vezetés és a rendelkezésre állás.

Kósa és Szatmáry szerint a javaslatuk oka egyszerű: aki többet akar dolgozni és keresni, az tehesse ezt meg.