[{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","shortLead":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","id":"20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff27d394-b0e0-4777-bc6e-5ec838ee44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","timestamp":"2018. december. 01. 11:27","title":"Janisch Attila nagyon sötét jövőt jósol Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e091f4-b0cb-4486-86f7-4fe8bb5793ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár fölöttébb szenvedélyes, ám legalább ennyire elgondolkodtató szavait hallgatva, felvetődik: tulajdonképpen mivel is járna, ha a Nemzeti Konzultáció után beleírnák az alkotmányba a gyerek jogát az anyához és apához. Kiderült, ha nagyon akarnak, éppen keresztbe is tehetnek a kormány ideológiáján kívül esőknek.","shortLead":"Novák Katalin államtitkár fölöttébb szenvedélyes, ám legalább ennyire elgondolkodtató szavait hallgatva, felvetődik...","id":"20181201_szingli_nemzeti_konzultacio_gyerek_szleszet_novak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e091f4-b0cb-4486-86f7-4fe8bb5793ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930f645d-2eda-4096-860d-4f997b22b0ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_szingli_nemzeti_konzultacio_gyerek_szleszet_novak","timestamp":"2018. december. 01. 12:30","title":"Állami szülészet: szinglik kíméljenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen elképesztő dolgok derültek ki a Belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről. A BM azt állította, a NAIH által kérteket beépítették a törvényjavaslatba, de ez a hivatal levele alapján egyértelműen nem igaz.","shortLead":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen...","id":"20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79f135-7c48-4f53-afc3-a7d29252bad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","timestamp":"2018. december. 02. 07:00","title":"Totális megfigyelés 50 milliárdért - Pintérék terve kiakasztotta az adatvédelmi biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták az ingyenpénzt.","shortLead":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták...","id":"20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0368e1-ab87-4709-976a-c8351f9cfa0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","timestamp":"2018. december. 01. 10:46","title":"Egy ideig tényleg létezett ingyenpénz-automata Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy az 5G korszak hozza meg az áttörést a két tech-óriás kapcsolatában? A Qualcomm-vezér mindenesetre nagyon bízik ebben.","shortLead":"Lehet, hogy az 5G korszak hozza meg az áttörést a két tech-óriás kapcsolatában? A Qualcomm-vezér mindenesetre nagyon...","id":"20181201_apple_qualcomm_megegyezes_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1204914-a972-47ac-8965-a2348634f102","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_apple_qualcomm_megegyezes_5g","timestamp":"2018. december. 01. 17:03","title":"Kibékül a Qualcomm és az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico című brüsszeli lapnak nyilatkozott. ","shortLead":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico...","id":"20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aef749-f2fa-4a83-a336-12400c66f412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","timestamp":"2018. december. 01. 11:10","title":"Mi lesz, ha a kiszámíthatatlan Trump lepaktál a kínai elnökkel Európa kárára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"Lévai Júlia","category":"itthon","description":"Az államnak semmi joga megbélyegezni, bármilyen módon is diszkriminálni egyetlen anyát sem azért, mert egyedül vállalta a szülést. Ez kizárólag a fundamentalista vallási alapon nyugvó rendszerekben szokott előfordulni. Vélemény.","shortLead":"Az államnak semmi joga megbélyegezni, bármilyen módon is diszkriminálni egyetlen anyát sem azért, mert egyedül vállalta...","id":"20181129_Harsogva_megveti_akikert_dolgoznia_kene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5610a267-890c-4b96-8b3a-4ec75e110acb","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Harsogva_megveti_akikert_dolgoznia_kene","timestamp":"2018. december. 01. 12:59","title":"Harsogva megveti, akikért dolgoznia kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715c2f9-6684-4bff-a7af-c216acf3da6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi kőeszközöket és vésett állati csontokat találtak Algériában a régészek, a leletek korát 2,4 millió évben határozták meg.","shortLead":"Ősi kőeszközöket és vésett állati csontokat találtak Algériában a régészek, a leletek korát 2,4 millió évben határozták...","id":"20181202_ketmillio_eves_koeszkozok_algeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c715c2f9-6684-4bff-a7af-c216acf3da6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b85341-3121-49ab-977a-0ff5431a5c72","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_ketmillio_eves_koeszkozok_algeria","timestamp":"2018. december. 02. 08:03","title":"2 400 000 éves kőeszközökre bukkantak a tudósok, ez kissé átírhatja az őstörténetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]