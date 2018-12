Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f850921-4807-4e27-89e2-494ca92cf1e0","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","timestamp":"2018. december. 09. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga mellényes tüntetők, és a rendőrök között. A rendfenntartók többek között Párizsban és Marseille-ben csaptak össze a tüntetőkkel, s könnygáz gránátokat, vízágyúkat és gumilövedékeket is bevetettek. Brüsszelben is megjelentek a sárga mellényesek, s belga fővárosban is komoly összecsapások törtek ki.","shortLead":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga...","id":"20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879a32c-32c5-437c-a146-bff9c69eb543","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","timestamp":"2018. december. 08. 21:12","title":"Így telt az újabb zajos szombat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen csendben lopakodni és a benzint árammá alakítani, de zöld rendszámot nem kaphat.","shortLead":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen...","id":"20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa641af-0460-4bec-b79b-a34147a42a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","timestamp":"2018. december. 09. 10:00","title":"Benzines villanyautó: teszten a Honda különc hibrid divatterepjárója, az új CR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves Zainab Mughal véradókat keres, mivel kezelése mellett folyamatos vérátömlesztésre van szüksége. ","shortLead":"A kétéves Zainab Mughal véradókat keres, mivel kezelése mellett folyamatos vérátömlesztésre van szüksége. ","id":"20181207_Rengetegen_fogtak_ossze_hogy_segitsenek_egy_ritka_vercsoportu_beteg_kislanyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da04c64d-9684-41b0-b6c9-78b8ea97c986","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Rengetegen_fogtak_ossze_hogy_segitsenek_egy_ritka_vercsoportu_beteg_kislanyon","timestamp":"2018. december. 07. 14:20","title":"Rengetegen fogtak össze, hogy segítsenek egy ritka vércsoportú beteg kislányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szóval elintézte Orbán Viktor, hogy ne vizsgálja a versenyhatóság a kormánymédia összefonódását; Budapest kapta a 2023-as atlétikai vb-t; közgazdászok elemezték a bérfelzárkóztatást, és arra jutottak, a nyugati szint elérhetetlen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egy szóval elintézte Orbán Viktor, hogy ne vizsgálja a versenyhatóság a kormánymédia összefonódását; Budapest kapta...","id":"20181209_Es_akkor_bucsuzhatunk_az_alomtol_hogy_valaha_is_nyugati_berunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c29bdc-f553-44c3-a94a-835f35f84392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Es_akkor_bucsuzhatunk_az_alomtol_hogy_valaha_is_nyugati_berunk_lesz","timestamp":"2018. december. 09. 07:00","title":"És akkor búcsúzhatunk az álomtól, hogy valaha is nyugati bérünk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e305dbc3-1288-4627-a5b2-24f81418f4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint ezúttal sem lesz igazuk azoknak, akik ellenzik a rabszolgatörvényt.","shortLead":"A képviselő szerint ezúttal sem lesz igazuk azoknak, akik ellenzik a rabszolgatörvényt.","id":"20181207_Kosa_a_BMWtorveny_a_magyar_politikai_folklor_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e305dbc3-1288-4627-a5b2-24f81418f4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564196fa-48af-48b6-b765-6254617e41ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Kosa_a_BMWtorveny_a_magyar_politikai_folklor_resze","timestamp":"2018. december. 07. 13:24","title":"Kósa: A BMW-törvény a magyar politikai folklór része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabcf2a4-6269-406f-b1b5-c40c92cf452d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A minisztérium szerint a főiskola magánintézményként maga dönti el, ha meg akarja szüntetni magát. ","shortLead":"A minisztérium szerint a főiskola magánintézményként maga dönti el, ha meg akarja szüntetni magát. ","id":"20181207_Be_akarta_olvasztani_az_Emmi_a_Budapest_Kortarstanc_Foiskolat_az_allami_egyetembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabcf2a4-6269-406f-b1b5-c40c92cf452d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7063b77-3007-47f1-9ced-1022c992ea62","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Be_akarta_olvasztani_az_Emmi_a_Budapest_Kortarstanc_Foiskolat_az_allami_egyetembe","timestamp":"2018. december. 07. 19:55","title":"Be akarta olvasztani az Emmi a Budapest Kortárstánc Főiskolát az állami egyetembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","shortLead":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","id":"20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd14ae40-5cd4-4262-92a2-4edcd1b99899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","timestamp":"2018. december. 09. 09:57","title":"Még most elintézheti, hogy jövőre egy kis plusz pénzhez jusson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]