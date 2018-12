Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság fontosságára. ","shortLead":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság...","id":"20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390548b-2bea-4e97-9cb7-763ea92ebf22","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","timestamp":"2018. december. 10. 07:45","title":"Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708b090f-d35c-4bfa-984f-34f10030f4bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Net Guard nevű eszköz dizájntervével állt elő hat diák a kínai Kuangtungi Műszaki Főiskolán. A látottak alapján nem is lenne nehéz megvalósítani az ötletet.","shortLead":"A Net Guard nevű eszköz dizájntervével állt elő hat diák a kínai Kuangtungi Műszaki Főiskolán. A látottak alapján nem...","id":"20181210_eletmento_dron_eletmentes_net_guard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=708b090f-d35c-4bfa-984f-34f10030f4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b57a4c-94f5-404c-b150-4eb09eab98a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_eletmento_dron_eletmentes_net_guard","timestamp":"2018. december. 10. 15:03","title":"Sokak életét menthetné meg a drón, amit egy kínai diákcsapat tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa23f24f-cd9a-4e18-a643-f67aa6ef53d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent István-bazilika előtti vásár dobogós lett egy internetes szavazáson.","shortLead":"A Szent István-bazilika előtti vásár dobogós lett egy internetes szavazáson.","id":"20181210_karacsonyi_vasar_szent_istvan_bazilika_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa23f24f-cd9a-4e18-a643-f67aa6ef53d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4e6fd9-d1f6-4925-8a69-5069d162b93b","keywords":null,"link":"/elet/20181210_karacsonyi_vasar_szent_istvan_bazilika_szavazas","timestamp":"2018. december. 10. 20:15","title":"Magyar is van Európa legjobb karácsonyi vásárai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890cb27e-892f-45ad-8f38-6c6e36ee346d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemrég megjelent film sokat dobott a népszerűségén, így olyan dalokat előzött meg, mint például a Smells Like Teen Spirit a Nirvanától.","shortLead":"A nemrég megjelent film sokat dobott a népszerűségén, így olyan dalokat előzött meg, mint például a Smells Like Teen...","id":"20181211_A_vilag_leghallgatottabb_dala_lett_a_Bohemian_Rhapsody","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890cb27e-892f-45ad-8f38-6c6e36ee346d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fb4b75-5581-4c2b-8f19-46cdc598e511","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_A_vilag_leghallgatottabb_dala_lett_a_Bohemian_Rhapsody","timestamp":"2018. december. 11. 10:56","title":"A 20. század leghallgatottabb dala lett a Bohemian Rhapsody","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb","c_author":"","category":"itthon","description":"Vadászbalesetet szenvedett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.","shortLead":"Vadászbalesetet szenvedett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.","id":"20181211_Fideszes_politikus_lottek_arcon_egy_vadaszaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b601c80-9ab7-4b19-b36d-720cf830f864","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Fideszes_politikus_lottek_arcon_egy_vadaszaton","timestamp":"2018. december. 11. 13:32","title":"Fideszes politikust lőttek arcon egy vadászaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0362bd9-c577-4154-8b09-7aec5061690a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény miatt az ellenzék megpróbálja megakadályozni a Fideszt a parlamentben, obstrukcióval próbálják hátráltatni a munkát. A Fidesz lesöpörte a javaslatot, áll a bál a Házban.","shortLead":"A rabszolgatörvény miatt az ellenzék megpróbálja megakadályozni a Fideszt a parlamentben, obstrukcióval próbálják...","id":"20181210_Felsorakoztattak_az_oroket_az_ulesterem_bejaratanal__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0362bd9-c577-4154-8b09-7aec5061690a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f71d592-084c-43fb-a393-5a1586e61c50","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Felsorakoztattak_az_oroket_az_ulesterem_bejaratanal__fotok","timestamp":"2018. december. 10. 15:12","title":"Felsorakoztatták az őröket az ülésterem bejáratánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető. Az Epic Games most mindhárom részt levette az App Store-ból, és később sem teszik elérhetővé. A döntés végleges, és jó okuk volt rá. ","shortLead":"Kevesen tudják, de az Infinity Blade nevű, igen látványos mobiljáték is a Fortnite-ot fejlesztő stúdióhoz köthető...","id":"20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94249043-8463-4821-a8c5-769556ee53f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ebaf8c-459a-4468-9e6c-15c40b82155e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_apple_pp_store_infinity_blade_epic_games_fortnite_mobiljatek_ios","timestamp":"2018. december. 11. 15:33","title":"Ennyi volt: eltűnt az Apple alkalmazásboltjából minden idők egyik legjobb iPhone-os játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatóját az Irán elleni szankciók megsértésével vádolják.","id":"20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5b850-c71c-4c1b-ae11-37e9d97d5e55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Huaweiugy_Kina_az_igazgato_szabadon_bocsatasat_koveteli","timestamp":"2018. december. 09. 17:29","title":"Huawei-ügy: Kína az igazgató szabadon bocsátását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]