Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9547a56f-005b-4e45-9115-1140a9750718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint az Amnesty International egyik vezetője egy másik város tüntetéseit nézi.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint az Amnesty International egyik vezetője egy másik város tüntetéseit nézi.","id":"20181218_Pinter_szerint_nem_voltak_tulzoan_eroszakosak_a_rendorok_a_tuntetokkel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9547a56f-005b-4e45-9115-1140a9750718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f970f10b-06c5-44ef-b315-3945314acf73","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Pinter_szerint_nem_voltak_tulzoan_eroszakosak_a_rendorok_a_tuntetokkel_szemben","timestamp":"2018. december. 18. 19:08","title":"Pintér szerint nem voltak túlzóan erőszakosak a rendőrök a tüntetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b3787c-effb-46ee-99e9-25a2d4b5e2bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a különleges sportkocsi szinte minden fronton teljesen szembemegy a Mustang eredeti koncepciójával.","shortLead":"Ez a különleges sportkocsi szinte minden fronton teljesen szembemegy a Mustang eredeti koncepciójával.","id":"20181219_tobbszoros_szentsegtores_itt_a_840_loeros_elektromos_mustang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b3787c-effb-46ee-99e9-25a2d4b5e2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f9f1-5ee4-4783-aaa2-0af18af607da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_tobbszoros_szentsegtores_itt_a_840_loeros_elektromos_mustang","timestamp":"2018. december. 19. 13:21","title":"Többszörös szentségtörés: itt a 840 lóerős elektromos Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","shortLead":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","id":"20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8050bd-5696-4da7-b242-37d4fe751321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","timestamp":"2018. december. 19. 14:53","title":"22 millió forintért karácsonyozik az ITM, jól ismert cég nyerte el a szervezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek, mint korábban.","shortLead":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek...","id":"20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d1db5-1d68-4528-a944-5980819f6a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","timestamp":"2018. december. 19. 07:18","title":"700 százalékkal nőtt a nyeresége, mégis bajba került Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a481d11-b9fb-46e4-9b59-febf46941c33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy mesterségesen kialakított szigetcsoporttal csalogatják vissza a vadvilágot a Hollandia középső részén elterülő Markermeer-tóhoz, amely egészen a közelmúltig nem volt több egy zavaros víztömegnél.","shortLead":"Egy mesterségesen kialakított szigetcsoporttal csalogatják vissza a vadvilágot a Hollandia középső részén elterülő...","id":"20181218_hollandia_markermeer_to_mesterseges_sziget_vadvilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a481d11-b9fb-46e4-9b59-febf46941c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79172e-fc24-4456-94ff-e3d810490c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_hollandia_markermeer_to_mesterseges_sziget_vadvilag","timestamp":"2018. december. 18. 17:03","title":"Működik a recept: mesterséges szigeteket hoztak létre, sikerült visszacsalogatni az állatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mediaworks-höz tartozó teol.hu azt írja, békés tüntetők adták át szerkesztőségüknek Hadházyék 5 pontját, amit ők le is közöltek. Ez persze így is kellene, hogy történjen, de a gyakran egyen-címlappal jelentkező többi vidéki oldalon ilyesminek nem találtuk nyomát, sőt.","shortLead":"A Mediaworks-höz tartozó teol.hu azt írja, békés tüntetők adták át szerkesztőségüknek Hadházyék 5 pontját, amit ők le...","id":"20181218_Homokszem_kerult_a_propagandagepezetbe_az_egyik_Meszaroslap_megirta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811262b5-5c13-4e7f-9972-19e6463bb532","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Homokszem_kerult_a_propagandagepezetbe_az_egyik_Meszaroslap_megirta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 18. 16:49","title":"Homokszem került a propagandagépezetbe: az egyik Mészáros-lap megírta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spiegelnél következményekkel jár a hazudozás.","shortLead":"A Spiegelnél következményekkel jár a hazudozás.","id":"20181220_Kitalalt_sztorik_miatt_rugta_ki_az_egyik_dijnyertes_ujsagirojat_a_Spiegel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e54df2-0406-4ecf-b9d0-699dbb5d2f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceaba12d-b4f8-400c-93ad-d576d3d4ef3a","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kitalalt_sztorik_miatt_rugta_ki_az_egyik_dijnyertes_ujsagirojat_a_Spiegel","timestamp":"2018. december. 20. 09:13","title":"Kitalált sztorik miatt rúgta ki az egyik díjazott újságíróját a Spiegel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","shortLead":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","id":"20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0b3ee-51f0-4721-b966-0cfdd771bfd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","timestamp":"2018. december. 19. 14:21","title":"140 millió forintot kap a Debreceni Egyetem az oltóanyaggyár koncepciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]