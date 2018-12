Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mindketten pártot alapítottak a jelenlegi politikai elit leváltására, majd vállalva a felelősséget a cél elhibázásáért, visszaléptek a pártpolitikától. Hogyan látja az elmúlt napok ellenzéki eseményeit Schiffer András és Vona Gábor? A velük készült interjú is része a HVG összeállításának a rabszolgatörvény elfogadását követő tüntetésekről. 2018. december. 19. 10:59 Vona Gábor szerint jön az utca éve, mire Schiffer András beszól: Micsoda hiba! Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás okozójának előkerítéséért. 2018. december. 20. 11:45 Nyomravezetői díjat ajanlott a Mária-szobor rongálójának elfogásáért a fideszes politikus

Szabálytalanul tájékoztatta a Magyar Telekom az előfizetőket a digitális átállásról, ezért a vállalatot és külön a vezérigazgatót is megbüntette az NMHH. 2018. december. 19. 16:38 Saját vagyonából is bírságot kell fizetnie a Magyar Telekom vezérigazgatójának

Augusztusban robbant a hír, hogy a Google visszatérne Kínába – egy cenzúrázott keresővel. A céget rengeteg kritika érte azóta, de végül úgy tűnik, a dolgozók miatt hátrálnak meg. 2018. december. 19. 12:03 Váratlan fordulat: dobta a Google a Kínának épített cenzúrázott keresőt

Legyen szó profi vagy komoly amatőr sportolói célokról, nem lehet elég hangsúlyt fektetni a kiegyensúlyozott étrend fontosságára. De mi az, ami az alaposan átgondolt „menün" túl még számít, ha növelni akarjuk a teljesítményünket? Szász Máté biológussal, a Scitec Institute sporttáplálkozási vezetőjével beszélgettünk. 2018. december. 19. 11:30 „A táplálkozástudománynak David Attenborough-kra lenne szüksége" – Interjú Szász Máté biológussal és Cseh László világ- és Európa-bajnok úszóval

A rendőrség minden esetben törvényesen lépett fel, a tüntetők pedig a Soros-hálózat tagjai. 2018. december. 19. 14:59 A kormány elítéli a tüntetéseket, provokátorokat és agresszív tüntetőket látott

Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás várható. 2018. december. 19. 14:03 Tartogassa még a pénzét, jövőre még olcsóbbak lehetnek az SSD-k

Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden. Mutatunk egy programot, ami segíthet visszaállítani az elveszett állományt. 2018. december. 20. 09:33 Fontos fájlokat törölt a gépéről? Így állíthatja őket vissza a Windowsban