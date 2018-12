Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és pávaudvarral is. ","shortLead":"41 szoba van az épületben, amelyhez tartozik egy francia-, egy angol- és egy japánkert, benne madárházzal és...","id":"20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5fe4195-220a-46b2-a21a-dbe1a9c19dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747c66a-0d1d-4e06-8d2e-adfae02be721","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Fotok_8_milliardert_elado_egy_gyonyoru_kastely_Vas_megyeben","timestamp":"2018. december. 27. 10:07","title":"Fotók: 8 milliárdért eladó egy gyönyörű kastély Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy projekt vagy megbízás félidejéhez értünk, az alábbi egyszerű és bevált módszerekkel lendülhetünk túl a holtponton.","shortLead":"Ha egy projekt vagy megbízás félidejéhez értünk, az alábbi egyszerű és bevált módszerekkel lendülhetünk túl...","id":"20181228_Ellustult_feladatai_vegzese_kozben_Mutatunk_ot_modszert_amivel_ujra_felveheti_a_ritmust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e4c9c5-231b-4da0-9098-ed5ca828585c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181228_Ellustult_feladatai_vegzese_kozben_Mutatunk_ot_modszert_amivel_ujra_felveheti_a_ritmust","timestamp":"2018. december. 28. 13:15","title":"Ellustult feladatai végzése közben? Mutatunk öt módszert, amivel újra felveheti a ritmust!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha holnap délig utalnak, akkor még hozzájuthatnak az állami támogatásokhoz és az adójóváíráshoz. ","shortLead":"Ha holnap délig utalnak, akkor még hozzájuthatnak az állami támogatásokhoz és az adójóváíráshoz. ","id":"20181227_Holnap_delig_kell_utalni_a_Babakotvenyre_es_az_onkentes_nyugdijpenztarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa67cfb1-46a5-4e93-bf8a-f3ee5995293e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f09512-b0b6-4ad4-8097-936b312334d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Holnap_delig_kell_utalni_a_Babakotvenyre_es_az_onkentes_nyugdijpenztarba","timestamp":"2018. december. 27. 11:46","title":"Holnap délig kell utalni a Babakötvényre és az önkéntes nyugdíjpénztárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék. Néhány lelkes videojátékos azonban megszerezte és 27 év után letölthetővé tette.","shortLead":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék...","id":"20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728384f-cfbb-46af-82f2-205a0006333c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","timestamp":"2018. december. 28. 13:03","title":"Itt a játék, amire 27 évet vártak a rajongók, most ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervánszky többek között pazar süteményeiről és fagylaltjáról volt híres.","shortLead":"Szervánszky többek között pazar süteményeiről és fagylaltjáról volt híres.","id":"20181227_Szervanszky_Laszlo_mestercukrasz_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d2592-04f8-4e8a-8fc7-e95ac71b41e6","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Szervanszky_Laszlo_mestercukrasz_elhunyt","timestamp":"2018. december. 27. 17:36","title":"Elhunyt Szervánszky László, az ország egyik leghíresebb mestercukrásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg fiatalok – derül ki a KSH legújabb tanulmányából. ","shortLead":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg...","id":"20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a805ba-2086-4db9-94fd-a7f0a412422c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","timestamp":"2018. december. 28. 10:19","title":"Menekülnek Észak- és Kelet-Magyarországról a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán Irakban tett, előre be nem jelentett látogatásán.



","shortLead":"Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán...","id":"20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c13454-4bf4-4c4e-a7eb-bbd3f2c19730","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 26. 22:01","title":"Trump elrepült Irakba és megerősítette a csapatok kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]