A fiatalok jó részének nincs pénze elköltözni a szüleitől

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy a márkahordozó arc az északi diktátoré.","shortLead":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy...","id":"20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de0ba28-83de-4240-ab83-e14f7eafb2c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","timestamp":"2019. január. 03. 10:50","title":"Visszaüthet az észak-koreai diktátor Délen túltolt cukiságkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","shortLead":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","id":"20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc2ce6f-0daf-434f-a85e-f6e40944b175","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","timestamp":"2019. január. 03. 11:44","title":"Olivia Newton-John reagált a haldoklásáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább száz új fegyver készülhet el, vagy akár ennél is több, ha az összes magyar fegyveres szervezet lőfegyvereit lecserélik.","shortLead":"Legalább száz új fegyver készülhet el, vagy akár ennél is több, ha az összes magyar fegyveres szervezet lőfegyvereit...","id":"20190103_Hazai_gyartasu_lofegyvereket_kapnak_a_magyar_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc176df-460b-4c6d-90f6-9d44b1b64a93","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Hazai_gyartasu_lofegyvereket_kapnak_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 03. 09:21","title":"Hazai gyártású lőfegyvereket kapnak a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","shortLead":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","id":"20190102_mclaren_senna_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc3f9d5-2ae3-4215-88c1-0b64c94f757a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_mclaren_senna_tuz","timestamp":"2019. január. 02. 12:23","title":"Egyik első útján leégett a karácsonyi ajándék több száz milliós McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág előtt.","shortLead":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág...","id":"20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f2990f-237c-4e1c-a1e5-7068ee0724a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","timestamp":"2019. január. 03. 15:53","title":"A sportközgazdász szerint a kormány nem tett le az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok jóval több időt töltenek Instagramon, mint a felnőttek és gyakrabban is posztolnak oda. A kamaszok között háromszor annyian tartanak attól, hogy kínos információk kerülhetnek elő róluk a neten, mint a felnőttek.","shortLead":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok...","id":"20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc22cf8-5ad0-4b95-862d-3f6bd8d93de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","timestamp":"2019. január. 03. 13:03","title":"Kísért a múlt? Emiatt aggódik a magyar fiatalok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény, hogy a túlárazás korrupciót jelent.","shortLead":"Újévi interjúban magyarázza az ÁSZ-elnök, miért jó a túlóratörvény, és miért hihette néha azt a közvélemény...","id":"20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f2c85-3927-41d4-b621-19def5e00d7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Domokos_Laszlo_a_tuloratorvenytol_feheredik_a_gazdasag","timestamp":"2019. január. 02. 07:47","title":"Domokos László: A túlóratörvénytől fehéredik a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán belül. Az iskolán kívül viszont állítólag nem.","shortLead":"Jelenleg tíz kínai iskolában tesztelik azt a nyomkövető rendszert, ami a diákok minden lépésére figyel az iskolán...","id":"20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a94644ed-62a5-4e8d-84fe-ba289b48e417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158afb6b-dcba-4558-85de-ae48668968e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nyomkoveto_egyenruha_kina_diak_iskola","timestamp":"2019. január. 02. 11:03","title":"Új ötlet Kínában: nyomkövetővel szerelt egyenruhát adnak a kisiskolásokra, így mindenki bejár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]