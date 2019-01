Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok létrehozását.","shortLead":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok...","id":"20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42604d8-4117-433d-bbf1-b674694d6cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","timestamp":"2019. január. 03. 12:09","title":"Amerikai ügyvédek aggódnak a magyar igazságszolgáltatás függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077f25f1-4bbd-46d9-9ac2-971e794bfb18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar punkzenekar alapítója volt, aki később olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel vagy a Sex Pistols producere, Malcolm McLaren. Számos magyar film zenéjét jegyzi.","shortLead":"Az első magyar punkzenekar alapítója volt, aki később olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Peter Gabriel vagy a Sex...","id":"20190102_meghalt_Peter_Ogi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=077f25f1-4bbd-46d9-9ac2-971e794bfb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb89496-4f33-45e2-969c-3900205db992","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_meghalt_Peter_Ogi","timestamp":"2019. január. 02. 18:26","title":"Meghalt Peter Ogi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","shortLead":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","id":"20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13abf0c7-2f25-42e4-a459-dfd5e604a3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 03. 10:13","title":"A síneken verekedett egy férfi és egy nő a tárnoki vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy még akkor is elmentsen minden begépelt üzenetet, ha azt el sem küldte a felhasználó.","shortLead":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van...","id":"20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bca6ed3-435e-46c7-bcad-be07010079ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","timestamp":"2019. január. 02. 08:03","title":"Elkezdett valamit írni a Facebookon, de inkább törölte? Ne fogadjon arra, hogy tényleg törlődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból, hogy a NASA New Horizons űrszondája kedden hajnalban elérte az Ultima Thule nevű aszteroidát.","shortLead":"A Queen együttes asztrofizikai doktorátussal is rendelkező gitárosa, Brian May írt himnuszt abból az alkalomból...","id":"20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7279848-b9dc-4327-ac12-285116432ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4991af-a107-4266-93c7-57ac6e4109f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nasa_new_horizons_urszonda_ultima_thule_urszonda_queen_brian_may","timestamp":"2019. január. 02. 16:03","title":"Hallgassa meg: himnuszt írt a Queen gitárosa a NASA történelmi küldetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A firenzei képtár német igazgatója szokatlan lépésre szánta el magát az évtizedek óta tartó vitában.","shortLead":"A firenzei képtár német igazgatója szokatlan lépésre szánta el magát az évtizedek óta tartó vitában.","id":"20190101_Elrabolt_kepet_kovetel_vissza_Nemetorszagtol_az_Uffizi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28f1a23f-0363-43a6-ae92-b20678ef789d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005adf0-1507-4ebe-9860-93513702ba55","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Elrabolt_kepet_kovetel_vissza_Nemetorszagtol_az_Uffizi","timestamp":"2019. január. 01. 21:25","title":"Elrabolt képet követel vissza Németországtól az Uffizi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","shortLead":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","id":"20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0dc15-c08a-45c6-bfab-12265affb47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","timestamp":"2019. január. 02. 17:10","title":"Egy csapatnyi 25 éves, vadonatúj, forgalomba sem hozott BMW-t találtak egy bolgár garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","shortLead":"A magyar teniszező a dohai tornán jutott tovább.","id":"20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1124e-5e49-465a-b8c8-91a2596f8c31","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Ujra_talalkozik_nagy_ellenfelevel_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. január. 01. 20:27","title":"Újra találkozik nagy ellenfelével Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]