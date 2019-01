Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2249c433-f204-422e-b09f-757dd0aa01ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott irányítója és férje júniusra várja első gyermekét.","shortLead":"A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott irányítója és férje júniusra várja első gyermekét.","id":"20190109_gyermeket_var_szucsanszki_zita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2249c433-f204-422e-b09f-757dd0aa01ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d750840-ab11-4283-bce8-5f0064cacc82","keywords":null,"link":"/sport/20190109_gyermeket_var_szucsanszki_zita","timestamp":"2019. január. 09. 10:03","title":"Gyermeket vár Szucsánszki Zita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban lecserélte, de most megint megbízta Szikinger Istvánt.","shortLead":"Korábban lecserélte, de most megint megbízta Szikinger Istvánt.","id":"20190110_Otodik_ugyvedjevel_mar_egyuttmukodik_a_Terez_koruti_robbantassal_vadolt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82239eb-c504-4ea7-82a8-f7e307b5b357","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Otodik_ugyvedjevel_mar_egyuttmukodik_a_Terez_koruti_robbantassal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 10. 17:25","title":"Ötödik ügyvédjével már együttműködik a Teréz körúti robbantással vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi Kancellária példáját követné Orbán Viktor hivatala. Ide ugyanis a külsős vendégeket is beengedik, annyi a különbség, hogy kissé eltolt idősávban, így a kormánytisztviselőknek nem kell annyit várni.","shortLead":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi...","id":"20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe5d7c7-a50b-46f5-829e-1ed22295a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","timestamp":"2019. január. 10. 06:10","title":"A bécsi kancellária menzáján \"külsősök\" is ehetnek – ez megoldhatná a Gundel-vitát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","shortLead":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","id":"20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986abd6-75ca-4922-b190-30931ccdf255","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","timestamp":"2019. január. 09. 14:29","title":"Máltán köthetnek ki a hetek óta a tengeren veszteglő mentőhajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f43b98a-c407-4dd7-8607-8516b1420b0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a japán gyártó új elektromos autója, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","shortLead":"Megérkezett a japán gyártó új elektromos autója, mely az eddigi alapmodellnél mintegy másfélszer nagyobb hatótávolságú.","id":"20190109_itt_a_legujabb_nissan_leaf_villanyauto_55_szazalekkal_nagyobb_kapacitassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f43b98a-c407-4dd7-8607-8516b1420b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8d58a1-9713-4426-bbf1-04cdf706bb53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_itt_a_legujabb_nissan_leaf_villanyauto_55_szazalekkal_nagyobb_kapacitassal","timestamp":"2019. január. 09. 08:21","title":"Tovább megy, jobban gyorsul, szélsebesen tölthető a legújabb Nissan Leaf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de egy felturbózott laptopot is előhúzott a kalapból.","shortLead":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de...","id":"20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baea9c2-8ef8-45ca-8e4c-443013a1bf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","timestamp":"2019. január. 09. 16:03","title":"Bivalyerős laptoppal jelentkezett a Razer, jött egy pazar monitor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti intézkedések után januárban újra nőni kezdett.","shortLead":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti...","id":"20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b614c-af20-4a56-8b5d-9cf53ad7b766","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","timestamp":"2019. január. 08. 20:53","title":"Újra nőni kezdett Macron népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol az újságírók több mint két órán keresztül kérdezhették. Ez azért volt rendkívüli, mert jellemzően ellenzéki, független újságírókkal szinte egyáltalán nem áll szóba. Kigyűjtöttük a legjobb mondásokat, olyan is bekerült, amit kormánypárti kérdezőnek válaszolva mondott.","shortLead":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol...","id":"20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3e99-0125-4334-8dd0-4a48359a2c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","timestamp":"2019. január. 10. 18:49","title":"Orbán 13+1 legerősebb mondata a csütörtöki kormányinfóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]