"Kóka János egykori gazdasági miniszter az étterem saját oldalán nevezte \"rosszízű demagógiának\", hogy támadják a várba költöztetett Miniszterelnökség menzáját üzemeltető Gundelt. Szerinte ha nem a Gundel, hanem mondjuk a \"Vállalatimenza Kft.\" nyerte volna el a megbízást, senki nem tiltakozna, és régóta bevett dolog, hogy a politikusok olcsóbban ehetnek például a képviselői irodaházban is. A virtuális vitában senkinek nem sikerült meggyőzni a másikat. Gyurcsány egykori minisztere próbálja védeni a Gundelt 2019. január. 09. 07:10 Gyurcsány volt minisztere megvédi a Gundelt: \"Túl olcsó? És ez kinek fáj?\" Az Osztrák Posta kedden beismerte, hogy az ügyfelei feltételezett \"politikai hovatartozásával\" kapcsolatos adatokat gyűjtött és adott el. Az intézmény szerint viszont ebben semmi törvénytelen nincs, mivel csak marketing céllal gyűjtötték az adatokat. Hárommillió ügyfelének adatait adta el az Osztrák Posta 2019. január. 08. 20:29 Hárommillió ügyfelének adatait adta el az Osztrák Posta A Párbeszéd országgyűlési képviselője az egyetemen oktatta Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját is, négyest adott neki. A HVG hetilapnak adott portréinterjújában Tordai azt mondta, Kubatov nem puskázott. A fiatal ellenzéki politikus a házasságot részben az állami biopolitika eszközének tartja. Tordai az Orbán arcába tolt kameráról: Át kellett törni az érdektelenség falát, sikerült 2019. január. 09. 13:54 Tordai az Orbán arcába tolt kameráról: Át kellett törni az érdektelenség falát, sikerült Vágó a túlóratörvényt alkalmazó, valamint a NER oligarcháinak cégei ellen hirdetett bojkottot a csendes ellenállás jegyében. Bojkottot hirdetett Vágó Gábor a NERt kiszolgáló cégekkel szemben 2019. január. 09. 13:37 Bojkottot hirdetett Vágó Gábor \"a NER-t kiszolgáló\" cégekkel szemben Időközben apja és fivére megérkezett Thaiföldre, de nem volt hajlandó találkozni velük. Menekültstátuszt kapott a családja elől menekülő szaúdi nő 2019. január. 09. 08:59 Menekültstátuszt kapott a családja elől menekülő szaúdi nő Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív játékok különlegessége, hogy mindegyikkel csupán egy napig lehet játszani. A meditatív játékok különlegessége, hogy mindegyikkel csupán egy napig lehet játszani. Ez a program 365 játékot kínál, minden egy nap újat, és csak aznap lehet játszani 2019. január. 08. 18:03 Ez a program 365 játékot kínál, minden egy nap újat, és csak aznap lehet játszani Elhivatott és alkalmazkodó jelentkezőket várnak, cserébe felelősséget elismerő jövedelmet ígérnek. Stewardesst keres a honvédség a „nem kormánygépekre" 2019. január. 10. 13:35 Stewardesst keres a honvédség a „nem kormánygépekre" A helyszínre vonuló mentőautók pontos másával megegyező szimulátort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az ország egyik legmodernebb szimulációs körülményeit biztosító zárt mentőautó az egészségügyi szakokon tanulók képzését segíti. Az ország egyik legmodernebb szimulációs körülményeit biztosító zárt mentőautó az egészségügyi szakokon tanulók képzését segíti. Olyan, mint a mentőautó: új szimulátorral gyakorolnak a szegedi orvoshallgatók 2019. január. 10. 10:03 Olyan, mint a mentőautó: új szimulátorral gyakorolnak a szegedi orvoshallgatók