[{"available":true,"c_guid":"80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fba45-1ac5-49b7-a5b5-801f5227c4ba","keywords":null,"link":"/itthon/201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","timestamp":"2019. január. 10. 15:00","title":"Jakus Ibolya: Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","shortLead":"Az észak-koreai vezető Pekingben járva mutatta be díszes kíséretét.","id":"20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8ba2732-ba65-47d2-9fb7-7110253b5e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b751d6e-96e5-4aa5-be73-47d6a55de016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_21_motorbol_6_autobol_es_egy_kulonleges_Mercibol_all_Kim_Dzsongun_konvoja__video","timestamp":"2019. január. 09. 18:13","title":"21 motorból, 6 autóból és egy különleges Merciből áll Kim Dzsongun konvoja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a47eae8-2b7a-4f5e-af8f-79830aead21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190110_irritalo_hatasu_anyag_metro_szellozo_garazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a47eae8-2b7a-4f5e-af8f-79830aead21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857af1f-25f3-45ff-a5a0-04e80257e904","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_irritalo_hatasu_anyag_metro_szellozo_garazdasag","timestamp":"2019. január. 10. 14:42","title":"Irritáló anyagot fújt be egy metrókocsiba, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával a fedélzetén. ","shortLead":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával...","id":"20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5438dc1-feee-475e-8065-b93cd0aab665","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","timestamp":"2019. január. 10. 05:50","title":"Eltűnt egy francia harci repülő, kutatnak a pilóták után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb54cd0e-6cf1-4742-9251-07373d53fe94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AP újságírója a miniszterelnöknek szegezte a kérdést: hiába mondta azt korábban, médiaellenszélben dolgozik, a valóság árnyaltabb.","shortLead":"Az AP újságírója a miniszterelnöknek szegezte a kérdést: hiába mondta azt korábban, médiaellenszélben dolgozik...","id":"20190110_Orban_arra_hogy_teljesen_egysiku_a_videki_media_Meg_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb54cd0e-6cf1-4742-9251-07373d53fe94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4a444-c2b4-4a0c-99c9-735ff09f9ff9","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_arra_hogy_teljesen_egysiku_a_videki_media_Meg_szep","timestamp":"2019. január. 10. 14:39","title":"Orbán arra, hogy teljesen egysíkú a vidéki média: Még szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására belekerültek újabb tételek.","shortLead":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására...","id":"20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063f49a-55b0-4abf-96e9-cc34f180741d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 09. 09:36","title":"Az idei évtől egy sor női betegség után is jár adókedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c6fe2-baff-4f4f-8ad1-dfdff53f9a9f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha hiszünk abban, hogy a világunkban szűkösek az erőforrások, legyen az idő, pénz vagy lehetőség, akkor többek között emiatt tulajdonítunk túlságosan nagy jelentőséget mindannak, amit elveszíthetünk. Ez pedig arra sarkall, hogy vállaljunk még többet is, mint kellene.","shortLead":"Ha hiszünk abban, hogy a világunkban szűkösek az erőforrások, legyen az idő, pénz vagy lehetőség, akkor többek között...","id":"20190110_Fel_nemet_mondani_a_munkahelyi_keresekre_Akkor_gondolja_at_ezt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654c6fe2-baff-4f4f-8ad1-dfdff53f9a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7b155-ed8e-4c3c-b64b-0711521471d5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190110_Fel_nemet_mondani_a_munkahelyi_keresekre_Akkor_gondolja_at_ezt","timestamp":"2019. január. 10. 13:15","title":"Fél nemet mondani a kollégáinak? Akkor gondolja át ezeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","shortLead":"A francia Stéphane Peterhansel volt a leggyorsabb szerdán a Peruban zajló Dakar-rali harmadik szakaszán.","id":"20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40519843-23ca-4e1d-886d-9cd8b95c67f7","keywords":null,"link":"/sport/20190110_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_stephane_peterhansel","timestamp":"2019. január. 10. 06:52","title":"Szalayék egyre feljebb jönnek a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]