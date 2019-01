Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli választások kimenetelét. A szóvivő az után nyilatkozott, hogy a zsidó állam belföldi titkosszolgálatának a vezetője egy előadásában beavatkozással vádolt egy külföldi államot, ám az izraeli cenzúra megtiltotta, hogy a médiumok megírják, Nadav Argaman melyik országot nevezte meg","shortLead":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli...","id":"20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6d4f94-e9bb-4303-9e22-8e9e230319c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","timestamp":"2019. január. 09. 18:34","title":"Izrael is a választásokba való beavatkozással vádolja Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de egy felturbózott laptopot is előhúzott a kalapból.","shortLead":"A Razer a Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon leplezte le a játékosoknak készült monitorát, de...","id":"20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78217d5f-5b35-49de-88b9-ca1573a2f2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baea9c2-8ef8-45ca-8e4c-443013a1bf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_razer_raptor_razer_blade_15_advanced_specifikacio_arak","timestamp":"2019. január. 09. 16:03","title":"Bivalyerős laptoppal jelentkezett a Razer, jött egy pazar monitor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért, hogy irányítsa a „Fontos közügyek megvitatására létrehozott nemzeti bizottságot”. Kissé leegyszerűsítve ezt afféle „francia nemzeti konzultációnak” is nevezhetnénk.","shortLead":"A baloldali Le Nouvel Observateur derítette ki, hogy Jantal Jouanno, havi 14 700 eurós fizetést kap azért...","id":"20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9d8591-a9c0-4655-990f-482a8017aec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Atszamitva_havi_otmillios_fizetest_huzott_a_berfelzarkoztatasert_is_felelos_hivatalnok_botrany_Parizsban","timestamp":"2019. január. 10. 10:20","title":"Átszámítva havi ötmilliós fizetést húzott a bérfelzárkóztatásért is felelős hivatalnok, botrány Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8a1470-baf5-42a0-8bd9-c69645b78b32","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy robottal osztozott a reflektorfényben I.P. Park, az LG elnöke és technológiai vezetője, amikor a vállalat jövőről alkotott vízióját körvonalazta a Mesterséges intelligencia egy még jobb életért című, a CES 2019 technológiai kiállításon tartott beszédében. A szakember szerint az édeskevés, hogy a gépek megértenek minket – érteniük kellene mondataink mögött meghúzódó szándékainkat is.","shortLead":"Egy robottal osztozott a reflektorfényben I.P. Park, az LG elnöke és technológiai vezetője, amikor a vállalat jövőről...","id":"20190110_lg_ip_park_mesterseges_intelligencia_hangfelismeres_szandekok_megertes_kontextus_ces_2019_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8a1470-baf5-42a0-8bd9-c69645b78b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b64165-a629-418a-be99-c543bee74716","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_lg_ip_park_mesterseges_intelligencia_hangfelismeres_szandekok_megertes_kontextus_ces_2019_beszed","timestamp":"2019. január. 10. 18:03","title":"Az LG-vezér rátapintott a mai mesterséges intelligencia gyenge pontjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is, hogy lenne értelme a kormánnyal elégedetleneket felduzzasztó tömeget becsatornáznia az ellenzéknek.","shortLead":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is...","id":"20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e20cd-5add-4f5f-aadc-b08e4789b83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","timestamp":"2019. január. 10. 14:27","title":"Mit jelenthet az egymillióval több kormánykritikus magyar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más téma csütörtökön, csak a kormányfői tájékoztató, amelyen kérdésekre is méltóztatik válaszolni. A sajtótájékoztató végére kiderült, az ilyen és ehhez hasonló eseményekre nincs szükség Orbán Viktorra.","shortLead":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más...","id":"20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2c54a-992a-4ead-aeb9-d185e9aa5265","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","timestamp":"2019. január. 10. 10:10","title":"Orbán: Figyelek a mostani tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított Transiris marketing cég, hogy Ausztriában, Magyarországon és Csehországban javítsa az USA megítélését.","shortLead":"Több mint 150 ezer dollárt kapott az amerikai külügyminisztériumtól a román származású Silvian Centiu által alapított...","id":"20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f88455-2632-4593-bdc5-08644217f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Roman_szakember_nepszerusiti_az_USAt_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 10. 13:17","title":"Román szakember népszerűsíti az USA-t Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","shortLead":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","id":"20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80cd0e-1a88-4830-bde2-9d022ba4f2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","timestamp":"2019. január. 09. 13:26","title":"Elegáns lakás és romániai földek is kimaradtak Bánki Erik vagyonnyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]