[{"available":true,"c_guid":"765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen demonstráltak Pécsett is.","shortLead":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen demonstráltak Pécsett is.","id":"20190119_Gundelmenut_az_iskolakba__a_pecsiek_is_tuntettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d15fb3f-3656-4218-a44c-1faf0838962c","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Gundelmenut_az_iskolakba__a_pecsiek_is_tuntettek","timestamp":"2019. január. 19. 18:26","title":"\"Gundel-menüt az iskolákba!\" - a pécsiek is tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","shortLead":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","id":"20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11729e-c289-466a-b97b-747fc37d0658","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","timestamp":"2019. január. 20. 08:06","title":"Megérkezett a havazás az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amszterdamból Londonba került át a cég irányítása.","shortLead":"Amszterdamból Londonba került át a cég irányítása.","id":"20190121_Uj_tulajdonosa_van_a_magyar_McDonaldsnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ec322-3f63-4f78-befb-541d546e44f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Uj_tulajdonosa_van_a_magyar_McDonaldsnak","timestamp":"2019. január. 21. 11:02","title":"Új tulajdonosa van a magyar McDonald’snak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt érő hetedik helyért, akkor le kell győznünk ma Tunéziát a kézilabda világbajnokságon.","shortLead":"Ha el akarjuk érni a csoport legalább negyedik pozícióját, hogy pályára léphessünk a még biztosan olimpiai selejtezőt...","id":"20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4a6535-b8ef-4e05-9732-c1d5b809aee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba96b234-ce53-49b1-850c-08b39fb5b1ac","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_jeges_viz_is_segit_gyozni_kell_a_keziseknek_Tunezia_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 12:58","title":"A jeges víz is segít: győzni kell a kéziseknek Tunézia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt is termeszt Csongrádon. A feltaláló bora már versenyeken is nyert, pedig még pincéje sincs, de tervezi, hogy az idén az is lesz. ","shortLead":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt...","id":"20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ca56e7-54ea-44e7-9428-f25585b1b466","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 21. 15:20","title":"Világraszóló találmánnyal rukkolt elő, most visszavonultan él Csongrádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","shortLead":"Még gazdagabbak lettek a szupergazdagok az előző egy évben – számolta az Oxfam.","id":"20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8ad6f-c18a-4855-9405-95abd6891640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_26_embernel_van_a_vilag_osszes_penzenek_fele","timestamp":"2019. január. 21. 09:08","title":"A világ leggazdagabb 26 emberének vagyona annyi, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Néhány ezren voltak.","shortLead":"Néhány ezren voltak.","id":"20190120_A_terhessegmegszakitas_es_a_kegyes_halal_ellen_tuntettek_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1ae142-7ae4-4d02-af2e-d3b7f7ddd2c3","keywords":null,"link":"/elet/20190120_A_terhessegmegszakitas_es_a_kegyes_halal_ellen_tuntettek_Parizsban","timestamp":"2019. január. 20. 17:10","title":"A terhességmegszakítás és a \"kegyes halál\" ellen tüntettek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető. Több mint három évet kell várjunk, hogy hasonlót lássunk. ","shortLead":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt...","id":"20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdc7888-76c8-4645-9e75-cd6dfca0ec75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","timestamp":"2019. január. 21. 09:03","title":"Csodás képek születtek a hétfő hajnali holdfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]