[{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta gyakorlatilag nem mozdul.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta...","id":"20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d5763-0b69-4902-b6d4-e42a5767694a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. január. 30. 09:55","title":"Nem tud már tovább csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett egyhetes sztrájk a győri gyárban, mert a keddi tárgyalások sem vezettek megállapodáshoz – közölte az érdekképviselet.","shortLead":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által...","id":"20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eecf2a-1eff-49d3-a20b-ac6394cb8010","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","timestamp":"2019. január. 30. 08:53","title":"Eldőlt: tovább sztrájkolnak a győri Audiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén egy kalap alá terelték a kormányhű médiumokat, 476 sajtótermék került a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványhoz. Most egy Bors bulvárnapnál körbeküldött levél szerint tovább formálódhat a médiagömböc. Főszerepben a minimalista jegyek. Főszerepben...","id":"20190130_uj_gmail_felulet_dizajnvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599f74b7-dc17-4ba1-916a-2da840c8aad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbef65e7-c958-4053-a6ee-a7d84b1900d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_uj_gmail_felulet_dizajnvaltas","timestamp":"2019. január. 30. 14:03","title":"Alig fog ráismerni, úgy megváltozik a mobilos Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme, a biztonsága.","shortLead":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme...","id":"20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bce0fe6-2268-448d-a06b-0c8155536eff","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","timestamp":"2019. január. 29. 20:00","title":"A jó diktatúra jobb, mint a rossz – nemcsak a besúgóknak tetszik a totális kínai megfigyelőrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig – derítette ki a HVG.","shortLead":"Csak tavaly negyedmilliárd forintba került, hogy a kormányváró vendégei kényelemben időzhettek gépük indulásáig –...","id":"20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cddb6cf-45f8-48c8-b7cf-9a5171788b66","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_250_millioba_kerult_hogy_a_kormany_tagjai_kenyelmesen_uthetik_el_az_idot_repules_elott","timestamp":"2019. január. 30. 13:01","title":"250 millióba került, hogy a kormány tagjai kényelmesen üthetik el az időt repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]