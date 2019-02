Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora és a Riporterek Határok Nélkül kapják a nemzetközi Dan David-díjat a demokrácia védelmében tett erőfeszítéseikért.","shortLead":"Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora és a Riporterek Határok Nélkül kapják a nemzetközi Dan David-díjat a demokrácia...","id":"20190206_Demokraciavedo_nemzetkozi_dijat_kap_a_CEU_rektora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4476e8-6b40-43bd-a7bc-42d61a3dc82e","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Demokraciavedo_nemzetkozi_dijat_kap_a_CEU_rektora","timestamp":"2019. február. 06. 16:50","title":"Demokráciavédő nemzetközi díjat kap a CEU rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb97f8e8-ca73-421f-9b2f-366cef644adf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Jobban teljesít az ország, mégis szaporodnak a népkonyhák. Idén januártól csak úgy lehet az ingyenebédet kiadni, ha a sorban álló a tajszámát is leadja, azért, hogy a konyhák a valós fogyasztás után vegyenek csak fel támogatást. Túl sok normatívát igényeltek a konyhák, vagy tényleg a szegények millióinak országa lettünk? Tótkomlóson a város is erre kíváncsi, ám nem kap választ a kérdéseire.","shortLead":"Jobban teljesít az ország, mégis szaporodnak a népkonyhák. Idén januártól csak úgy lehet az ingyenebédet kiadni, ha...","id":"20190207_Tisztazatlan_kerdesek_a_delbekesi_nepkonyhak_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb97f8e8-ca73-421f-9b2f-366cef644adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b0b28e-bae0-40ec-bb1e-0f01fc9deabf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Tisztazatlan_kerdesek_a_delbekesi_nepkonyhak_korul","timestamp":"2019. február. 07. 17:05","title":"Tényleg ennyi szegény él a békési kisvárosban, vagy csak trükköznek az ingyenkonyhával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációt a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom tagjai szervezik.","shortLead":"A demonstrációt a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom tagjai szervezik.","id":"20190206_Nagyszabasu_tuntetest_terveznek_a_Kuciakgyilkossag_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05651ab2-d289-4f63-a18c-6f48d5fb246e","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Nagyszabasu_tuntetest_terveznek_a_Kuciakgyilkossag_evfordulojan","timestamp":"2019. február. 06. 15:10","title":"Nagyszabású tüntetést terveznek a Kuciak-gyilkosság évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és a betegszabadságok. Magyarországon mégis megvan az oka annak, hogy nem mernek a dolgozók otthon maradni.","shortLead":"Több kárt okoz a nemzetgazdaságnak az, hogy emberek betegen bemennek a munkahelyükre, mint a táppénz és...","id":"20190206_munka_betegen_presenteeism","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a3b9c7-00a1-4dc7-a398-f43f3ee19155","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_munka_betegen_presenteeism","timestamp":"2019. február. 06. 15:01","title":"Ki akar szúrni a munkatársaival és önmagával is? Dolgozzon betegen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3d9174-e401-44e2-9286-f60fc6b6e9bc","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Se gép nincs, se munkaerő, egyelőre összeszerelés folyik.","shortLead":"Se gép nincs, se munkaerő, egyelőre összeszerelés folyik.","id":"20190208_Elakadt_a_magyar_fegyvergyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e3d9174-e401-44e2-9286-f60fc6b6e9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56d360f-5e9f-44bb-8e4f-e6ac1b489189","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Elakadt_a_magyar_fegyvergyartas","timestamp":"2019. február. 08. 11:15","title":"Elakadt a magyar fegyvergyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1e2f2-a521-4c0d-b2b2-4657eacee4ae","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Valami nem stimmel Molnár Zsolt nyilatkozataival. \"Óriási küzdelem árán beverekedtem magamat\" – ezt mondta képviselőtársainak, miután bejutott az MTVA-székházba. De felvétel van arról, hogy egyszerűen besétál a rendőrök mellett, egy egyenruhás még el is kíséri.","shortLead":"Valami nem stimmel Molnár Zsolt nyilatkozataival. \"Óriási küzdelem árán beverekedtem magamat\" – ezt mondta...","id":"20190207_Valami_nem_stimmel_Molnar_Zsolt_nyilatkozataival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1e2f2-a521-4c0d-b2b2-4657eacee4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d72fa4-3197-461e-85f4-797403a9f05c","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Valami_nem_stimmel_Molnar_Zsolt_nyilatkozataival","timestamp":"2019. február. 07. 15:35","title":"Videónk van arról, hogy milyen volt Molnár Zsolt kalandos bejutása az MTVA-ba: egyszerűen beengedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis befejezte az egyik leghíresebb, mondhatni félkész zenei művet.","shortLead":"Rendhagyó módon demonstrálta az általa fejlesztett mesterséges intelligencia képességeit a Huawei. A rendszer ugyanis...","id":"20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c07c0e-109f-4cbd-82e5-dc7530a68e6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_huawei_mate_20_pro_mesterseges_intelligencia_schubert_szimfonia","timestamp":"2019. február. 08. 10:03","title":"Olyan okos a Huawei mesterséges intelligenciája, hogy sikerült befejeznie Schubert \"félkész\" szimfóniáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d291c50-3bdf-4d64-ad51-a01536334738","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormány – mondta – nem lepődött meg a döntésén.","shortLead":"A kormány – mondta – nem lepődött meg a döntésén.","id":"20190206_tarlos_istvan_fopolgarmester_red_bull_air_race_hungaroring_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d291c50-3bdf-4d64-ad51-a01536334738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241006a4-36dd-4b03-8c64-15297600100b","keywords":null,"link":"/sport/20190206_tarlos_istvan_fopolgarmester_red_bull_air_race_hungaroring_zrt","timestamp":"2019. február. 06. 16:37","title":"Megszólalt Tarlós az Air Race-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]