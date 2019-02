Mind kevésbé zárható ki annak a lehetősége, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Ez sok területen teremt finoman szólva bizonytalan helyzetet, és nemcsak az üzletemberek, de az egyszerű turisták és a kint élő magyarok számára is. Elő az útlevelet, egy kártyafüggetlen telefont: jó tanácsaink 20 pontban.

A brit kormány ugyan ígéretet tett arra, hogy megőrzik jogaikat az Egyesült Királyságban dolgozó uniós polgárok még egy rendezetlen Brexit esetén is, ez azonban távolról sem ennyire egyértelmű. A magyar kormány most készül jogszabályalkotással rendezni a helyzetet – erről Schmitt Pál Péter beszélt a Deloitte konferenciáján, a tanácsadó cég vezetői pedig ezt annak ellenére örömmel konstatálták, hogy a Miniszterelnökség helyettes államtitkára részleteket nem árult el a készülő jogszabályokról.

Rendezendő probléma ugyanis van bőven, aminek egyszerű oka van: az EU-tagságból adódóan számtalan területet nem kétoldalú egyezmények szabályoznak. Amíg ezek – akár változatlan formában – mennek tovább egy no deal Brexitnél is, az uniós szerződések egyik pillanatról a másikra érvényüket vesztik, és az Egyesült Királyság hirtelen harmadik országgá lép elő. Egyelőre az sem világos, hogy ha van megállapodás, akkor később mi fog történni, ám ebben az esetben 2020 végéig minden változatlan lesz, és lesz idő rendezni a kérdéseket.

Megnéztük, hol érdemes készülni változásra, és miért érdemes drukkolni, hogy megszülessen mégis a megállapodás – vagy maradjon el legalább a Brexit.

Szükség lesz vízumra a Nagy-Britanniába utazáshoz?

Nem, a vízummentességet biztosítja a brit kormány az uniós polgárok számára. Ez azonban csak a 90 napot nem meghaladó tartózkodásra igaz, ennél hosszabb tartózkodás már engedélyköteles. És ez fordítva is igaz, tehát a britek sem tartózkodhatnak majd hosszabb ideig Magyarországon. Ráadásul nem világos, hogy a 90 napot honnan kell számolni, érkezésüktől vagy a Brexit napjától.

Elég lesz a személyi a beutazáshoz?

A Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálata szerint „az utazás legbiztosabb módja az Egyesült Királyság kilépését (2019. március 29.) követően az útlevél”. A legfrissebb információkért érdemes ezt az oldalt felkeresni.

A briteknek is útlevélre lesz szükségük ahhoz, hogy belépjenek a schengeni övezet valamely országába (például Magyarországra). Ráadásul az is elvárt, hogy az úti okmány még legalább fél évig érvényes legyen – jelenleg (a magyarok esetében is), az útlevél az érvényesség utolsó napjáig alkalmas a brit határ átlépésére.

Érvényes lesz az európai egészségkártya?

Nem. És amíg a sürgősségi ellátás Brexit utáni biztosításáról szóló kölcsönös megállapodás nem születik meg, az is bizonytalan, hogy biztosítás nélkül a Brexit után milyen feltételekkel látják el az ilyen eseteket. Ezért a brit hatóságok minden beutazót arra kérnek, hogy ne induljon el utasbiztosítás nélkül.

Érvényes lesz a jogosítvány Nagy-Britanniában?

Igen, a brit hatóságok továbbra is elfogadják az EU-ban kiadott vezetői engedélyeket. Ha azonban valaki kiköltözik, akkor A és B típusú jogosítványát három éven belül (vagy 70 éves kora betöltéséig) helyi engedélyre kell majd cserélnie.

A britek viszont bajba kerülhetnek, ha nincs valamiféle megállapodás, saját uniós jogosítványuk ugyanis érvényét vesztheti, és nemzetközi jogosítványt kell kiváltaniuk, ha az unióba készülnek. Ha pedig az EU-ban élnek, akkor helyi – tehát EU-s – vezetői engedélyt kell szerezniük (a brit EU-s helyett).

Lehet utazni háziállattal?

A jelenlegi módon nem, az uniós állatútlevelek érvényességüket vesztik. Karanténba ugyan nem kerülnek a kedvencek, de útiokmány nélkül nemcsak a veszettség elleni oltás válik szükségessé, hanem egy maximum tíz nappal az utazás előtt kiállított igazolás is arról, hogy az állat egészséges.

Érvényesek maradnak a repülőjegyek?

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) nemrég arra figyelmeztetett, hogy akár 5 millió repülőjegy veszítheti el az érvényességét a zűrzavar miatt. A szigetország és az EU között a repülőutak elvben bonyolíthatók továbbra is – erről az Európai Bizottság december közepén rendelkezett egy 12 hónapos időszakra. Fennakadás (járattörlés, túlbookolás, késés) esetén pedig továbbra is jár az uniós rendeletben meghatározott kártérítés. (A Ryanair mindenesetre beépített jegyeibe egy Brexit-klauzulát, amely azt mondja ki, hogy ha rendezetlen Brexit miatt kell egy járatot törölni, nem fizetnek kártérítést.)

A probléma abból eredhet, ha egy légitársaság nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel, ez például ahhoz szükséges, hogy két másik uniós ország között tudjon járatokat bonyolítani. Ehhez többségi uniós tulajdonban kell lennie egy társaságnak, ám a Ryanair, a spanyol Iberia vagy az ír Aer Lingus tulajdonosa, az IAG vagy éppen a londoni tőzsdén jegyzett Wizz Air ezt egyelőre nem tudja felmutatni.

A La Manche-csatornán át lehet majd kelni?

Az egyszerű utasoknak igen, legfeljebb szigorúbb - és emiatt esetleg hosszabb - ellenőrzéssel kell majd számolniuk. A brit kormány azonban egy csúnya blamát követett el: egy olyan céggel kötött szerződést a fennakadások miatt esetleg szükségessé váló sürgősségi szállítmányok biztosítására, amely nem alkalmas annak teljesítésére. És most már úgy tűnik, kifutottak az időből, hogy rendezzék a helyzetet, így ezen a téren legfeljebb az ima segít.

Tényleg visszatérhet a roamingdíj?

A brit kormány néhány napja kiadott figyelmeztetése szerint igen. A mobilszolgáltatók önkéntesen vállalhatják ugyan, hogy nem számolnak fel díjat, ám erre nincs garancia egyik oldalon sem.

Hogyan lehet munkát vállalni Nagy-Britanniában?

Ahhoz, hogy valaki letelepedjen és munkát vállaljon, jelenleg csak regisztrálnia kell az országban. Ezt a megállapodás szerint az átmeneti időszak vége után egy engedély váltja majd fel 2020 után. Ha nem születik megállapodás, ez a dátum 2019. március 30-a lesz.

Lehetséges kérni előzetesen munkavállalási engedélyt?

Nem, jelenleg ugyanis uniós országról van szó. Magyarországon például a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal EU-polgárok esetében nem adhat ilyen engedélyt – márpedig a britek egyelőre annak számítanak. Így intézkedés hiányában a Brexit után hivatalosan nem végezhetnek munkát Magyarországon.

Hová kell adót fizetni?

Egy jó hír: a közvetlen adózás (ilyen a személyi jövedelemadó is) tagállami hatáskörbe tartozik, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények pedig államközi megállapodások. Vagyis megy minden a maga útján: az Egyesült Királyságban szerzett jövedelmek után ott kell adót fizetni, a Magyarországon szerzettek után itthon.

Duplán kell fizetni a tb-járulékot?

Azoknak nem kell aggódniuk, akik egy brit cégnél dolgoznak kint, és azoknak a briteknek is tisztázott a helyzetük, akik egy Magyarországon letelepedett társaság alkalmazásában állnak vagy annak vezetői: a munkavégzés helyén fizetnek. A gond azokkal a magyar cégekkel lehet, ha nincs megállapodás vagy átmeneti szabály, amelyek kint végeznek munkát. Ilyen például egy Magyarországon bejegyzett fuvarozó, amely ott szolgáltat, de ebbe a kategóriába tartozik egy kint alkalmi munkát végző (kiküldött) brigád is. Ők jelenleg a cég székhelye szerint, tehát Magyarországon fizetik a tb-t. A Deloitte szakértői szerint elképzelhető, hogy mindkét helyen elvárják a járulékok megfizetését, ami jelentős többletköltséget jelenthet.

Érvényes lesz a közösségi adószám az Egyesült Királysággal üzletelő cégek számára?

Nem. És mivel az ország kikerül az uniós héa-irányelv (hozzáadott értékadó) hatálya alól is, az áfa elszámolásának szabályai is megváltoznak – megállapodás híján egyik napról a másikra.

Elismerik a képzettségeket a Brexit után?

Ez jelenleg (jobbára) automatikus, megállapodás nélkül azonban semmi garancia nincs rá, hogy a jövőben nem várnak el külön igazolásokat, bizonyítványokat egy-egy szakma gyakorlásához.

Jár-e tovább az Erasmus?

Igen. Mivel uniós programról van szó, erről az Európai Bizottság rendelkezett nemrég. E szerint akkor is tovább folyósítják az ösztöndíjat, ha nincs megállapodás – a március 29-én az EU-ban tartózkodó briteknek és a szigetországban tanuló uniós diákoknak egyaránt.

Jár majd a diákbérlet Magyarországon a kint tanulók magyaroknak?

Csak ha erről születik kétoldalú megállapodás. A jelenlegi szabályok szerint az Európai Gazdasági Térség (EU + Izland, Norvégia, Liechtenstein) bármely tagállamában kiállított diákigazolványok jogosítanak diákkedvezményekre Magyarországon. Ha az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, ez a jogosultság megszűnik. Ugyanígy a 65 év feletti briteknek is jegyet kell váltaniuk a villamoson, és egyéb kedvezmények is érvényüket vesztik.

Lehet pénzt utalni a két ország között?

Igen, de a hagyományos banki átutalással kapcsolatos uniós előírások többé nem lesznek érvényesek az Egyesült Királyságban. Mivel ezek a költségeket és az időtartamot is maximalizálják, jelentős költségnövekedésre és lassulásra kell számítani. A kimondottan utalással foglalkozó fintech cégek közül a TransferWise már jelezte: megszerezte a szükséges engedélyeket az Egyesült Királyságban, így bárhogyan is alakul a Brexit-tárgyalás, folytatni tudják a tevékenységüket.

Csomagot lehet-e küldeni Nagy-Britanniába?

Igen, ám az vámköteles lehet. Az eljárás pedig nemcsak pénzbe kerülhet, de időigényes is lehet, hiszen az áruszállítás jóval bonyolultabbá válik majd. Több európai ország a vámhatóság létszámának növelésével igyekszik úrrá lenni a helyzeten, Magyarországon erről még nem esett szó. (A vámoltatással kapcsolatos kérdésekről a NAV Brexit-oldalán lehet tájékozódni.)

Mi lesz a Nagy-Britanniában megkötött biztosításokkal?

Nincs biztosíték arra, hogy a brit biztosítóknál megkötött szerződések alapján az uniós polgárok hozzájuthatnak az őket megillető pénzhez. Erre az a magyarázat, hogy az egyes szolgáltatók által kibocsátott szerződések új, Brexithez igazított mintáját a brit bíróságoknak is jóvá kell hagyniuk, ez azonban szakértők szerint nem lesz meg március 29-re.

Nőhet a terrorveszély Magyarországon?

Nem lehet kizárni, méghozzá azért, mert megszűnik az EU és a szigetország közötti bűnügyi együttműködés is. A Scotland Yard terrorelhárításért felelős vezetője nemrég beszélt erről, Neil Basu szerint az, hogy nem férnek majd hozzá az uniós adatbázisokhoz, „rendkívül rossz hellyé” teszi majd az Egyesült Királyságot.