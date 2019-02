Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","shortLead":"Az egyéni befizetések összege 2018-ban elérte a 70 milliárd forintot. A tagok összvagyona 1300 milliárd fölött jár.","id":"20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ebce79-5dcc-4b5e-b4f7-127e7e468568","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Soha_nem_tettunk_meg_felre_nyugdijra_annyit_mint_tavaly","timestamp":"2019. február. 13. 14:10","title":"Soha nem tettünk még félre nyugdíjra annyit, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","shortLead":"Nagyjából megegyezik a kötelezőre kifizetett károk átlagos összege és a casco után fizetett átlagos összeg.","id":"20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9afacb-ad61-473c-8f1e-ae3fae4b47e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2943b6-1a93-4902-b9b6-d56c9aa6a20c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autobaleset_karesemeny_kgfb_casco","timestamp":"2019. február. 13. 10:06","title":"Még egy sima koccanás is közel 400 ezer forintba kerül mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0951ddad-59c1-442f-90d7-f7620d059494","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nap legfeljebb 100 ezer forintot lehet felvenni az mCash szolgáltatással.","shortLead":"Egy nap legfeljebb 100 ezer forintot lehet felvenni az mCash szolgáltatással.","id":"20190212_Bankkartya_nelkuli_keszpenzfelveteli_technikat_vezet_be_az_UniCredit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0951ddad-59c1-442f-90d7-f7620d059494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb8d011-68c8-4374-ac4b-c81caa65b896","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Bankkartya_nelkuli_keszpenzfelveteli_technikat_vezet_be_az_UniCredit","timestamp":"2019. február. 12. 12:25","title":"Bankkártya nélküli készpénzfelvételi technikát vezet be az UniCredit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd389e8-b2ff-4870-bc12-8493b389781f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési nézeteltérés vezetett verekedéshez Dorogon.","shortLead":"Közlekedési nézeteltérés vezetett verekedéshez Dorogon.","id":"20190212_Radudalt_egy_tolato_teherautora_erre_a_sofor_megverte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bd389e8-b2ff-4870-bc12-8493b389781f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39f0f30-e398-4787-a0c6-5fdec4119645","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Radudalt_egy_tolato_teherautora_erre_a_sofor_megverte","timestamp":"2019. február. 12. 08:47","title":"Rádudált egy tolató teherautóra, erre a sofőr megverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e251da9c-84a6-4739-adae-7533bca6ec10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A több kulcsemberét nélkülöző Paris Saint-Germain 2-0-ra győzött a Manchester United vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A több kulcsemberét nélkülöző Paris Saint-Germain 2-0-ra győzött a Manchester United vendégeként a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190212_manchester_united_paris_saint_germain_roma_porto_bajnokok_ligaja_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e251da9c-84a6-4739-adae-7533bca6ec10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b598245-b6f9-46c7-a17c-ebe9729f821e","keywords":null,"link":"/sport/20190212_manchester_united_paris_saint_germain_roma_porto_bajnokok_ligaja_foci","timestamp":"2019. február. 12. 23:42","title":"Vége a Solskjaer-mágiának - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Székely László a legfőbb ügyészhez, az illetékes megyei kormányhivatalhoz és az otthon kuratóriumi elnökéhez fordult.","shortLead":"Az ügyben Székely László a legfőbb ügyészhez, az illetékes megyei kormányhivatalhoz és az otthon kuratóriumi elnökéhez...","id":"20190213_nyugdijasotthon_ajbh_ombudsman_legfobb_ugyesz_kormanyhivatal_kuratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d9f2e8-0223-4344-866c-d872c1c533c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_nyugdijasotthon_ajbh_ombudsman_legfobb_ugyesz_kormanyhivatal_kuratorium","timestamp":"2019. február. 13. 14:43","title":"Többeket kiraktak egy nyugdíjasotthonból, mert szóba álltak az ombudsman munkatársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","shortLead":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","id":"20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce66314-91f9-46c5-95cd-833e174fdffc","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","timestamp":"2019. február. 13. 20:26","title":"Vízilovak tömeges leölését engedélyeznék Zambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb zeneszámok, előadók, zenei videók és felkapott videók ranglistáit is felhasználók elé tárja.","shortLead":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb...","id":"20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d2ca6-0056-42de-9d9a-184df4fc5a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","timestamp":"2019. február. 12. 14:03","title":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube „legnépszerűbb” funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]