[{"available":true,"c_guid":"7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"A színésznő 78 éves volt. ","id":"20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fde8c-c6f2-471d-9e20-10b022db1fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","timestamp":"2019. február. 27. 12:24","title":"Meghalt Demjén Gyöngyvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd8dc1e-3cfc-44bd-812e-a0555ae75680","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbfejlesztetették \"egy cseppet\" a V12-es motort, amely egyébként is 621 lóerős. ","shortLead":"Továbbfejlesztetették \"egy cseppet\" a V12-es motort, amely egyébként is 621 lóerős. ","id":"20190227_brabus_900_maybach_650_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8dc1e-3cfc-44bd-812e-a0555ae75680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b6d8c3-d3c8-4640-9424-47a014732782","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_brabus_900_maybach_650_s","timestamp":"2019. február. 27. 18:49","title":"Nem csak főúri, de iszonyat erős a 900 lóerős Brabus Maybach S 650 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland által fémjelzett produkcióba fektethetünk be.\r

\r

","shortLead":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs...","id":"20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c82080-6bc9-4caa-b87c-7524ebacac5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Színházi előadást vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"91 éves volt. ","shortLead":"91 éves volt. ","id":"20190228_Meghalt_Ullmann_Agnes_biologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edba138-ade8-431a-a4f4-d94f9db5114e","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190228_Meghalt_Ullmann_Agnes_biologus","timestamp":"2019. február. 28. 15:10","title":"Meghalt Ullmann Ágnes biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Robbanásszerű a biológiai érés, a testi változás, amivel a kamaszoknak meg kell küzdeniük. De nemcsak nekik, hanem a szüleiknek is hatalmas próbatétel kezelni a tinédzsert. Hogyan lehet a lehető legkevesebb sérüléssel átvészelni ezt az időszakot?","shortLead":"Robbanásszerű a biológiai érés, a testi változás, amivel a kamaszoknak meg kell küzdeniük. De nemcsak nekik, hanem...","id":"20190228_Felnottnek_neznek_ki_de_gyermeklelkuk_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c7069f-3afc-4612-a72b-2074b45814c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190228_Felnottnek_neznek_ki_de_gyermeklelkuk_van","timestamp":"2019. február. 28. 10:00","title":"Felnőttnek néznek ki, de gyermeklelkük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","shortLead":"Korrupciós kiskaput építettek a közbeszerzési törvénybe – írja az e heti HVG.","id":"20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c853d5-e1e9-4dc6-b3a9-7f4e0ce6a00e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Akkora_a_munkaerohiany_hogy_muszaj_bevallalni_a_mutyikat","timestamp":"2019. február. 28. 14:01","title":"Akkora a munkaerőhiány, hogy muszáj bevállalni a mutyikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e69e51-e9b6-45d1-9b7d-1ccc75ca81ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava brüsszeli tudósítója azt írja, közeledik a kizárás, gyűlnek az aláírások.","shortLead":"A Népszava brüsszeli tudósítója azt írja, közeledik a kizárás, gyűlnek az aláírások.","id":"20190228_Rohamtempoban_sodrodik_a_nepparti_kizaras_fele_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e69e51-e9b6-45d1-9b7d-1ccc75ca81ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b3750b-19cc-444b-b964-9b145a8063b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Rohamtempoban_sodrodik_a_nepparti_kizaras_fele_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 28. 08:13","title":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t milliárdos vállalkozássá tette. Az 500 alkalmazottat foglalkoztató cég léte azonban veszélybe került: a koppintott termékek elözönlötték a piacot. Most európai bírósági fórumokon keresik az igazukat.","shortLead":"Magyar találmány a kutyahám, mely meghódította a világot, és a kilencvenes években indult kis céget, a JULIUS-K9®-t...","id":"20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d34b465-c89e-4034-8ec9-7f95a486c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f831f34-4e76-43e2-b9a4-237f6c0a30ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Birosagon_kuzd_500_munkahelyert_es_egy_magyar_talalmanyert_a_vilag_kutyasainak_kedvence","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"A magyar, aki pórázon tartja a világ kutyáit, de a hamisítókkal nem bír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]