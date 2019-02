Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","shortLead":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","id":"20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93afdd8-d112-41ac-b714-c73bc8c25208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","timestamp":"2019. február. 27. 09:48","title":"Nagy a baj Nagykátán, 43 embert rúg ki az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","shortLead":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","id":"20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff222f85-8cfe-4193-929f-467a49942e1c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Villamos és taxis ütközött a Móriczon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltették a Magyar Nemzeti Bank honlapjára a 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagot. A nyugdíjasoknak Jóléti Alapot, a lakáshitelekkel kapcsolatban egyszerűbb ügyintézést javasolnak Matolcsyék.","shortLead":"Feltették a Magyar Nemzeti Bank honlapjára a 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagot. A nyugdíjasoknak Jóléti...","id":"20190227_Joleti_alapot_hozna_letre_a_nyugdijaknak_Matolcsy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af154ba3-ffd2-4d3d-a509-a1d00348c174","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Joleti_alapot_hozna_letre_a_nyugdijaknak_Matolcsy","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Matolcsyék a nyugdíjasoknak és a hitelfelvevőknek is kedveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig nem reklámozták, de az alapítványt a magyar állam hozta létre, Polaton kívül Szijjártó Péter külügyminiszterhez közeli emberek vezetik, évi 700 millió adóforintból. Az alapítvány 2020-ban közhasznúvá fog alakulni, addig a külügyminisztérium támogatási szerződést köt vele, bár a 2019-es szerződés még nem készült el. A 2017-ben létrehozott alapítvány azt ígéri, 2019. február végén nyilvánosságra hozza alapító okiratát és működési szabályzatát.","shortLead":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig...","id":"20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8269defa-f122-4e5c-a4ab-158cd187e7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","timestamp":"2019. február. 27. 14:30","title":"Orbán török oligarchája még jobban beveszi Gül baba türbéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af3f5fb-639f-4696-82be-010d7711998b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok ideiglenesen bezárattak kedden egy szénfeldolgozó üzemet, amelyet fekete hóesést kiváltó súlyos levegőszennyezéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A hatóságok ideiglenesen bezárattak kedden egy szénfeldolgozó üzemet, amelyet fekete hóesést kiváltó súlyos...","id":"20190226_fekete_hoeses_sziberia_szenfeldolgozo_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af3f5fb-639f-4696-82be-010d7711998b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c00748-e6e3-4eb4-8727-49b031951a3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_fekete_hoeses_sziberia_szenfeldolgozo_legszennyezes","timestamp":"2019. február. 26. 18:28","title":"Kiderült, miért hullott fekete hó Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A friss Oscar-díjas színészt szemelték ki Daniel Craig ellenfelének.

","shortLead":"A friss Oscar-díjas színészt szemelték ki Daniel Craig ellenfelének.

","id":"20190228_Freddie_Mercury_utan_a_James_Bond_fogonosza_lehet_Rami_Malek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07bfde4-89c0-4ecd-94be-5c4a005c1a70","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Freddie_Mercury_utan_a_James_Bond_fogonosza_lehet_Rami_Malek","timestamp":"2019. február. 28. 11:36","title":"Freddie Mercury után a James Bond főgonosza lehet Rami Malek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f8a752-8a49-4aec-bc37-bf1c05e9c432","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Remek lehetőségek kínálkoznak a külföldi termékértékesítésére, de kellő felkészülés nélkül komoly problémák adódhatnak. A kezdő exportőröknek különösen oda kell figyelniük a kockázatokra.","shortLead":"Remek lehetőségek kínálkoznak a külföldi termékértékesítésére, de kellő felkészülés nélkül komoly problémák adódhatnak...","id":"bchbisnode_20190227_Exportalna__Ezekre_figyeljen_ha_belevag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5f8a752-8a49-4aec-bc37-bf1c05e9c432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f774690-d170-4e97-8c66-a843c877d07c","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190227_Exportalna__Ezekre_figyeljen_ha_belevag","timestamp":"2019. február. 28. 07:30","title":"Exportálna? – Ezekre figyeljen, ha belevág!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben a nemzeti parlamentekben és pártokban egyre kevésbé. De mégis egyre nő azok száma, akik szerint nem mennek jó irányba a dolgok az unióban. Az Európai Bizottság nem tervez ellenkampányt indítani a kormányzati brüsszelezésre. \r

\r

","shortLead":"Az EU közvélemény-kutatása, az Eurobarométer azt mutatja, az EU egyre népszerűbb, egyre jobban bízunk benne, miközben...","id":"20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1855fe22-fb47-4cc3-87ac-19314e32fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e3bd-41d7-4f18-b313-f65f7212281c","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Egyre_tobbre_ertekeljuk_az_EUt","timestamp":"2019. február. 27. 14:02","title":"Brüsszelezés ide vagy oda: egyre többre értékeljük az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]