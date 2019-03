Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf25503-ac80-4658-8f32-7469dbf5a874","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A turisták által közkedvelt tengerparti spanyol városban többek közt a benzingőz rajongók is megtalálhatják a számításukat.","shortLead":"A turisták által közkedvelt tengerparti spanyol városban többek közt a benzingőz rajongók is megtalálhatják...","id":"20190303_pannoniara_es_remek_szocialista_autokra_leltunk_barcelonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf25503-ac80-4658-8f32-7469dbf5a874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be00eb-8b98-4c6c-a8d2-1bfbf1fa3227","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_pannoniara_es_remek_szocialista_autokra_leltunk_barcelonaban","timestamp":"2019. március. 03. 06:41","title":"Pannoniára és remek szocialista autókra leltünk Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni az érdekképviselet szerint.","shortLead":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni...","id":"20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644e4a4-b24f-4f4c-bd9c-24c6e7d1f1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 03. 18:51","title":"Buszsofőrök tömeges kirúgásától fél a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és diszkrimináció-ellenes tüntetésen, amelyen több mint kétszázezres tömeg vonult fel.","shortLead":"Bevándorlók és olasz civilszervezetek is részt vettek a szombat délután Milánóban tartott, rasszizmus- és...","id":"20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35cd674c-18cd-46f6-a0a2-a3913c7e463b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c444f59-cefd-44bc-b3b5-0a4ee60d0614","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Szazezrek_tuntettek_Milanoban_a_rasszizmus_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 23:04","title":"Százezrek tüntettek Milánóban a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539ae86b-7def-4515-b83c-97f871fcf5ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken hivatalosan is megkezdődött a hagyományos riói karnevál, s sok szambaiskola arra használja fel a világhírű ünnepségsorozatot, hogy üzenjen a közismertem homofób, szexista, és a kisebbségek ellen fellépő új brazil államfőnek, Jair Bolsonarónak, és szövetségeseinek.","shortLead":"Pénteken hivatalosan is megkezdődött a hagyományos riói karnevál, s sok szambaiskola arra használja fel a világhírű...","id":"20190302_A_rioi_karnevalozok_visszavagnak_a_homofob_Bolsonaronak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539ae86b-7def-4515-b83c-97f871fcf5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc6711-b05d-42e3-9c6f-0c3cd8e55544","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_A_rioi_karnevalozok_visszavagnak_a_homofob_Bolsonaronak","timestamp":"2019. március. 02. 17:33","title":"A riói karneválozók visszavágnak a homofób Bolsonarónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre ítélték Kocsis István volt MVM-vezért; már a túl sok tao-pénzre panaszkodnak több sportklubnál. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Háromszázharminc pontos versenyképességi csomagot mutatott be Matolcsy György; nem jogerősen öt év letöltendő börtönre...","id":"20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67cf2037-2d00-46f7-96d9-d8b66d5ce397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81cec4-6a8f-455e-b302-7ec0ec7bcf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Es_akkor_felzarkozas_Ausztria_fejlettseg_penz_fizetes_nyugdij","timestamp":"2019. március. 03. 12:00","title":"És akkor megint reszkethet Ausztria, mert jövünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerika helyett Európát veszi célba a Mi szériájú mobilokat is gyártó Xiaomi, amely 2019 végéig megháromszorozná itteni érdekeltségeit.","shortLead":"Amerika helyett Európát veszi célba a Mi szériájú mobilokat is gyártó Xiaomi, amely 2019 végéig megháromszorozná itteni...","id":"20190302_xiaomi_uzletek_europaban_olcso_okostelefon_mobilgyartok_piaci_reszesedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04d57f32-ac9b-4d47-a0c7-48754b03ef6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fb0ced-4fa8-4d9b-b3a8-61695d2c2912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_xiaomi_uzletek_europaban_olcso_okostelefon_mobilgyartok_piaci_reszesedese","timestamp":"2019. március. 02. 10:03","title":"100+ új boltot nyit Európában az olcsó okostelefonjairól ismert Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","shortLead":"Blogján azt kérdezi, hol vannak most azok, akik olyan szenvedélyesen követelték a férfi szabadon bocsátását. ","id":"20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859f5a74-4491-4144-a5d5-1109ae34b921","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ahmed_Hn_gunyolodik_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivo","timestamp":"2019. március. 02. 12:20","title":"Ahmed H.-n gúnyolódik Kovács Zoltán kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","shortLead":"Az atlétikai stadion építése miatt nem adják bérbe másoknak a területet.","id":"20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a82cf8-1d5d-4409-ac86-83da4c8ed0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db7cbb1-b37a-46c8-9917-ee8abff713db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Egy_utolso_alkalommal_lesz_mar_csak_Valyo_Kikoto","timestamp":"2019. március. 03. 21:20","title":"Egy utolsó alkalommal lesz már csak Valyo Kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]