[{"available":true,"c_guid":"218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","shortLead":"A fenntartható halgazdálkodás miatt kell végezni a madarakkal.","id":"20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218e2062-29f4-435b-a36c-4ce85eca4f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94905e-c2e5-42c1-bccc-4eb452a42972","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_kormoran_karokatona_kiloves_gyerites_horgaszat","timestamp":"2019. március. 01. 14:32","title":"Több száz kárókatonát lőnek ki a Tisza-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","shortLead":"Koszovó már 2010-ben és 2015-ben is kezdeményezte felvételét, de mindig vannak, akik blokkolják.","id":"20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fdad5d0-127c-47bb-98b9-f7827ebb1c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77586b69-3a21-4b36-b280-dc3a0d9ba5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ismet_az_Interpoltagsag_miatt_feszult_egymasnak_Szerbia_es_Koszovo","timestamp":"2019. március. 01. 12:15","title":"Ismét az Interpol-tagság miatt feszült egymásnak Szerbia és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","shortLead":"A szerencsétlenség még pénteken történt, nagy mennyiségű olaj is kiömlött. ","id":"20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10499bc2-ac64-4769-b07c-8d66b8eaabd0","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Felrobbant_egy_koolajvezetek_Nigeriaban_50_ember_eltunt","timestamp":"2019. március. 02. 13:50","title":"Felrobbant egy kőolajvezeték Nigériában, 50 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","shortLead":"Szerencsére csak három darabból áll, így garantáltan nem veszik össze a család az összeszerelése közben. ","id":"20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a457c4c-c023-48df-9c2b-a3ecb36a9ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d3b84d-b5e0-4e8f-b008-e3d333514d9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190302_Lapra_szerelt_csokinyulat_dobott_piacra_az_IKEA","timestamp":"2019. március. 02. 15:05","title":"Lapra szerelt csokinyulat dobott piacra az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már elbukja.","shortLead":"Zöld rendszámot minden további nélkül kaphat az új divatterepjáró, de az 1,5 millió forintos állami támogatást már...","id":"20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006f3a8-7e42-4139-9ff1-2f3f63146559","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_28_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_igazi_villanyaudi","timestamp":"2019. március. 03. 08:21","title":"28 millió forinttól indul itthon az első igazi villany-Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44eca5d-f3a7-45a5-879a-fa2f998c5bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kettő Fonyódon, egy Zánkán található.","shortLead":"Kettő Fonyódon, egy Zánkán található.","id":"20190301_Harom_ingatlant_is_kap_a_gyerekeket_taboroztato_Erzsebet_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44eca5d-f3a7-45a5-879a-fa2f998c5bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c211d77f-f9b8-4a25-b113-3bd087c2e754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Harom_ingatlant_is_kap_a_gyerekeket_taboroztato_Erzsebet_Alapitvany","timestamp":"2019. március. 01. 15:18","title":"Három ingatlant is kap a gyerekeket táboroztató Erzsébet Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték, hogy ennek a fázisnak a végén több száz éven át hatalmas mennyiségű gázt és port bocsátanak ki környezetükbe. Most azonban kiderül, hogy alaposan túlbecsülték az úgynevezett szuperszél-fázist. Az új megfigyelésekkel végre helyreállt a rend a tudományban.","shortLead":"A kis tömegű csillagok, mint amilyen a Nap is, életük végén vörös óriássá fújódnak fel. Eddig a kutatók feltételezték...","id":"20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7b573-19b6-4811-a979-d8c5383fadee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea00aa-5568-484f-b4d4-9162192b5bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_haldoklo_csillagok_szuperszel_fazis_10_szazalek","timestamp":"2019. március. 02. 11:03","title":"Kiderült valami a haldokló csillagokról, és végre összeállt a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salviniék Olaszország legerősebb pártjává nőtték ki magukat.","shortLead":"Salviniék Olaszország legerősebb pártjává nőtték ki magukat.","id":"20190302_Orban_hose_egyre_jobban_all_az_olasz_populistak_azonban_egyre_csak_esnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c220ba2-e976-44d0-a9d7-788656028c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Orban_hose_egyre_jobban_all_az_olasz_populistak_azonban_egyre_csak_esnek","timestamp":"2019. március. 02. 21:57","title":"Orbán hőse egyre jobban áll, az olasz populisták azonban egyre csak esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]