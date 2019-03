Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy \"itt-ott felszedtünk magunkra egy kis zsírt\". ","shortLead":"A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy \"itt-ott felszedtünk magunkra egy kis zsírt\". ","id":"20190314_Elbocsatasokra_keszul_az_Audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8429095-68c1-46b3-b09d-50a1dab046f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Elbocsatasokra_keszul_az_Audi","timestamp":"2019. március. 14. 18:56","title":"Elbocsátásokra készül az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar munkavállalók ezzel különösen rosszul járnak, mert a korábbi összegnek csak a felét kapják meg. Egy 15 éve kint dolgozó 3 gyerekes apuka mesélt a hvg.hu videósának arról, hogy hogyan érinti családját a törvény, és egy soproni székhelyű, osztrák ügyekre szakosodott tanácsadó cégtől is megkérdeztük, hogy milyen lehetőségei vannak a becslések szerint 70 ezer szomszédban dolgozó magyarnak.","shortLead":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar...","id":"20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e482da34-1863-4192-a918-e0157d045dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 13. 17:00","title":"\"Az osztrák rendőrök az ágyból is felkeltik a magyarokat, hogy tényleg ott laknak-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok több, mint fele 15 évnél fiatalabb volt.","shortLead":"Az áldozatok több, mint fele 15 évnél fiatalabb volt.","id":"20190314_382_egyhazi_szemely_kovetett_el_pedofil_visszaelest_1990_ota_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25b47e0-642e-4dd3-8684-39f5c4ec08e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_382_egyhazi_szemely_kovetett_el_pedofil_visszaelest_1990_ota_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. március. 14. 17:04","title":"382 egyházi személy követett el pedofil visszaélést 1990 óta Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot. A kondorosi fiókvezető húsz éven át vezette a helyi fiókot, de a harmadát takarékosság miatt megszüntető hálózatnál még az összevonások után is vezető pozíciót töltött be. Most vádat emeltek ellene.","shortLead":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot...","id":"20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c83d0e-a09d-442b-bf4e-a8cfd0700894","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Több százmilliót sikkasztott a takarékszövetkezet egyik ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","id":"20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115d1394-b9cb-4495-8eaf-f8e0bf2f9ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. március. 14. 15:29","title":"Új vezérigazgatót kap Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alex Jacquot még csak 10 éves, de papíron már egy légitársaság vezérigazgatója. A tervezés időközben viszont elakadt, így a \"konkurenciához\" fordult segítségért. Nem várt reakció érkezett.","shortLead":"Alex Jacquot még csak 10 éves, de papíron már egy légitársaság vezérigazgatója. A tervezés időközben viszont elakadt...","id":"20190313_qantas_legitarsasag_alex_jacquot_oceania_express_alan_joyce_hivatalos_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8efee11-40a0-45e8-8fe0-ff62af594041","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_qantas_legitarsasag_alex_jacquot_oceania_express_alan_joyce_hivatalos_level","timestamp":"2019. március. 13. 12:33","title":"Választ kapott a 10 éves fiú, aki saját légitársaság indításához kért segítséget a Qantas főnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai hangvételűre sikerült az ENSZ Globális Környezeti Kitekintése, amely szerint a környezetinek okozott károk miatt következik be a betegségek és a halálesetek negyede. A világszervezet szerint, ha az országok nem tesznek lépéseket a környezet védelméért, súlyos árat fizetnek a következő évtizedekben.","shortLead":"Drámai hangvételűre sikerült az ENSZ Globális Környezeti Kitekintése, amely szerint a környezetinek okozott károk miatt...","id":"20190313_A_betegsegek_es_a_halalesetek_negyedet_a_kornyezetszennyezes_okozza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5867c1f-3c1a-4374-b6bd-461bcdecb5b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_A_betegsegek_es_a_halalesetek_negyedet_a_kornyezetszennyezes_okozza","timestamp":"2019. március. 13. 15:01","title":"A betegségek és a halálesetek negyedét a környezetszennyezés okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát Magyarországot reklámozó logó.","shortLead":"A költségek az autókereskedőket fogják terhelni. Arról egyelőre nincs információ, mekkora lesz a családbarát...","id":"20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4be72-4c5a-4ba9-89b3-5513044360de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Fel_kell_logozni_a_nagycsaladosok_tamogatassal_szerzett_autoit","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Fel kell logózni a nagycsaládosok támogatással szerzett autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]