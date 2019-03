Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű Wizz Air légitársaság is érdeklődik a Taskent–Budapest közvetlen járat beindítása iránt – írta az Azernews.az azeri hírportál.","shortLead":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű...","id":"20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db1237-27e7-470b-86db-20ae1ef759ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","timestamp":"2019. március. 13. 16:37","title":"Taskentbe is repülne a Wizz Air?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","shortLead":"Ezek után mondja azt valaki, hogy a mobilozás csakis árt az egészségnek.","id":"20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc889e0-0d50-4307-a2a8-28a47ca5774c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0e3df-0e78-4523-b04d-9ed56952a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_nyilvesszo_mobiltelefon_iphone_ausztralia_pajzs","timestamp":"2019. március. 14. 08:33","title":"Pajzsként használt mobiljával védte meg magát a felé tartó nyílvesszőtől egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal meggyőző volt a többség, a folytatás mégis bizonytalan.","shortLead":"Ezúttal meggyőző volt a többség, a folytatás mégis bizonytalan.","id":"20190314_Megszavazta_a_brit_parlament_a_Brexit_halasztasarol_szolo_javaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903bdb5d-e71b-4706-8961-6452b734e4c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Megszavazta_a_brit_parlament_a_Brexit_halasztasarol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. március. 14. 19:24","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit halasztásáról szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még a tájékoztatókat. ","shortLead":"A Ripostban ma is egész oldalas hirdetésben hozták a kormányplakátok anyagát, és levélben is küldik még...","id":"20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a186d1-5e7b-48cb-a8ab-1ec485d9b7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc47423-f11b-4d87-afa7-35f47cd31773","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Hiaba_szedtek_le_a_junckeres_plakatokat_levelben_es_hirdetesben_folytatjak_a_propagandat","timestamp":"2019. március. 13. 10:59","title":"Hiába szedik le a junckeres plakátokat, levélben és hirdetésben folytatják a propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió alapos reformját sürgeti, s egyebek mellett felvetette, hogy ez EU-ban egységes szintű minimumbért kellene bevezetni.","shortLead":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió...","id":"20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9ee90d-40cb-4808-9606-702df7d91ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","timestamp":"2019. március. 13. 11:49","title":"Kurz Magyarországgal példálózva bírálja Macron Európa-tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az illetékszabályok szigorításával érnék el, hogy ne befektetésnek vegyék az emberek a lakásokat, és ezáltal ne emelkedjenek a lakásárak. ","shortLead":"Az illetékszabályok szigorításával érnék el, hogy ne befektetésnek vegyék az emberek a lakásokat, és ezáltal ne...","id":"20190313_Matolcsyek_veget_vetnenek_a_befektetesi_celu_lakasvasarlasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164fab6-5c5b-41ac-80b9-afbea8433ce8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190313_Matolcsyek_veget_vetnenek_a_befektetesi_celu_lakasvasarlasnak","timestamp":"2019. március. 13. 06:16","title":"Matolcsyék véget vetnének a befektetési célú lakásvásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban. Az intézmény vizsgálatot indított, amelynek lezárultáig nem kommentálja a történteket.","shortLead":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban...","id":"20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc7b397-d128-4b4a-a9ff-70a26c75a2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","timestamp":"2019. március. 13. 12:23","title":"Leesett egy omladozó lépcsőn és meghalt egy beteg az ajkai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos megvalósításáról árulkodik egy szabadalom.","shortLead":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos...","id":"20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b435f5-42b6-465b-9f73-5aecdc703556","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","timestamp":"2019. március. 13. 17:03","title":"Megmutatjuk: ilyen különleges, hajlítható kijelzős telefont készítene a ZTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]