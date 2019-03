Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő. Csakhogy egész mást ért el vele.","shortLead":"Azt hitte, egészségesebb lesz tőle, ezért 20 féle gyümölcsből készült \"koktélt\" fecskendezett be magába egy kínai nő...","id":"20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c00b9de-bc21-44e3-978f-1738a97210da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_gyumolcsle_injekcio_intravenas_kina","timestamp":"2019. március. 19. 19:03","title":"Kis híján meghalt a kínai nő, aki intravénásan adott be magának gyümölcslevet, hogy egészségesebb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","shortLead":"De így sem ez volt a legdrágább szeánsz. ","id":"20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a53494-8778-44c8-9e73-c87f4af290b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad74d-c1c9-45e0-adb2-ed505a3b2071","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_14_milliot_tapsolt_el_a_Fidesz_a_februari_frakcioulesre","timestamp":"2019. március. 21. 12:26","title":"14 milliót tapsolt el a Fidesz a februári frakcióülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy jókora holdhal tetemére bukkantak a Coorong Nemzeti Park területén. Felfedezői először azt hitték, valamilyen a víz által partra sodort törmeléket, például fadarabot látnak. Hát nem az volt.","shortLead":"Egy jókora holdhal tetemére bukkantak a Coorong Nemzeti Park területén. Felfedezői először azt hitték, valamilyen a víz...","id":"20190321_holdhal_del_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f31712-eb6b-4d81-af1f-6e27aaba391c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_holdhal_del_ausztralia","timestamp":"2019. március. 21. 08:33","title":"Olyan \"halszörny\" ért partot Dél-Ausztráliában, amire nehezen találunk szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","shortLead":"A rengeteg lövedéket elszállítják, majd megsemmisítik.","id":"20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6404562-19ef-4162-b52d-1586b3a8f343","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_mint_50_masodik_vilaghaborus_robbanotestet_talaltak_a_Varosligetben","timestamp":"2019. március. 20. 14:52","title":"Több mint 50 második világháborús robbanótestet találtak a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd282fee-8920-4504-9880-5cb4b86b4dc0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Önjáró, akár egyesével suhanó tehervagonok, vezető nélküli teherexpresszek – formálódnak a következő évtizedek vasúti fuvarozásának tervei. ","shortLead":"Önjáró, akár egyesével suhanó tehervagonok, vezető nélküli teherexpresszek – formálódnak a következő évtizedek vasúti...","id":"20190321_tehervonat_ngt_cargo_onvezeto_villamos_potsdam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd282fee-8920-4504-9880-5cb4b86b4dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92e6556-9b81-4c23-8b84-10e90d99d1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_tehervonat_ngt_cargo_onvezeto_villamos_potsdam","timestamp":"2019. március. 21. 16:03","title":"Németországban készül a jövő tehervonata, 400 km/órával suhanhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra kiderült, nem egészen ez a helyzet.","shortLead":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra...","id":"20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39639a7-7f7b-4cdb-80d1-cba62c8d8979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","timestamp":"2019. március. 21. 08:03","title":"Lélegzetelállító fotót készített a NASA arról, hogy összeütközik két galaxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának felfüggesztésére sem kerül sor – mondta az MTI-nek a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a párt alelnöke. Gulyás Gergely hozzátette: a Fidesz a felfüggesztést nem tudja tudomásul venni, ilyen döntés esetén azonnal elhagyja a Néppártot. ","shortLead":"A Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának...","id":"20190320_gulyas_gergely_fidesz_europai_neppart_felfuggesztes_kilepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f0c597-80a5-4876-85c5-0125b7aeac19","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_gulyas_gergely_fidesz_europai_neppart_felfuggesztes_kilepes","timestamp":"2019. március. 20. 13:12","title":"Gulyás: Azonnal elhagyja a Fidesz a Néppártot, ha felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]