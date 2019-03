Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df968784-9fb9-49a1-8f73-2d2f087fe078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy minnesotai ügyvédi iroda 182 oldalon keresztül sorolja az elkövetők nevét, akiket fotókkal együtt ábrázolnak. ","shortLead":"Egy minnesotai ügyvédi iroda 182 oldalon keresztül sorolja az elkövetők nevét, akiket fotókkal együtt ábrázolnak. ","id":"20190321_395_katolikus_papot_es_diakonust_vadolnak_szexualis_zaklatassal_Illinois_allamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df968784-9fb9-49a1-8f73-2d2f087fe078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39188b2c-4591-4376-ad13-f8dd0f522e0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_395_katolikus_papot_es_diakonust_vadolnak_szexualis_zaklatassal_Illinois_allamban","timestamp":"2019. március. 21. 08:43","title":"395 katolikus papot és diakónust vádolnak szexuális zaklatással Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","shortLead":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","id":"20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b990753-7fbd-47a4-ab90-9441cc630f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","timestamp":"2019. március. 21. 12:58","title":"Amszterdam megvédi a szexmunkásait a turistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FireEye kiberbiztonsági cég jelentése szerint valós volt a félelem, hogy az oroszok megpróbálják majd befolyásolni a májusi uniós választást.","shortLead":"A FireEye kiberbiztonsági cég jelentése szerint valós volt a félelem, hogy az oroszok megpróbálják majd befolyásolni...","id":"20190321_fireeye_orosz_hackerek_ep_valasztas_apt28_fancy_bear_sandworm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba05b8b-1d17-4799-b801-02b0ea59ff34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_fireeye_orosz_hackerek_ep_valasztas_apt28_fancy_bear_sandworm","timestamp":"2019. március. 21. 19:33","title":"Bizonyítékot találtak rá, hogy orosz hackerek akarják megzavarni az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten még mindig szökésben vannak.","shortLead":"Ketten még mindig szökésben vannak.","id":"20190321_Elfogtak_a_halalkamionos_bunszervezet_egyik_szokesben_levo_vadlottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59bcf-895a-453b-a381-8648f6c745f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Elfogtak_a_halalkamionos_bunszervezet_egyik_szokesben_levo_vadlottjat","timestamp":"2019. március. 21. 16:19","title":"Elfogták a halálkamionos bűnszervezet egyik szökésben lévő vádlottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre titokban különböző szállodákban – közölte a helyi rendőrség.","shortLead":"Letartóztattak Dél-Koreában négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy mintegy 1600 szállóvendéget vettek filmre...","id":"20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ad21c7-cfb2-4b8c-bfd1-5ef60aa729bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74afe60a-aa93-4421-8204-b3218b8a9d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_rejtett_kamera_del_korea_vendeg_szoba_kozvetites","timestamp":"2019. március. 21. 13:01","title":"Rejtett kamerákkal filmezték harminc dél-koreai hotel vendégeinek magánéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ecbc-e96a-460e-a599-c4a51cc821e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német Kereszténydemokrata Unió elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer üdvözölte, Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt vezetője szerint viszont abszurd, hogy az Európai Néppárt vezetősége 190:3 arányú szavazással eldöntötte: felfüggeszti a Fidesz tagságát egy értékelő testület jelentésének leadásáig.","shortLead":"A német Kereszténydemokrata Unió elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer üdvözölte, Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt...","id":"20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_matteo_salvini_silvio_berlusconi_annegret_kramp_karrenbauer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4863ecbc-e96a-460e-a599-c4a51cc821e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8877698-ce9c-4d63-8339-a191e91e1c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_matteo_salvini_silvio_berlusconi_annegret_kramp_karrenbauer","timestamp":"2019. március. 21. 06:23","title":"Így értékelik a Fidesz felfüggesztését Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar miniszterelnök és a Fidesz.","shortLead":"Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar...","id":"20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06204573-f3f1-4436-90dc-ca05015bfd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd2984-32d4-4b18-89a4-a3a2b1edd1d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Orom_es_elegedettseg_ilyen_egy_nepparti_csucstalalkozo_Orban_nelkul","timestamp":"2019. március. 21. 17:16","title":"Öröm és elégedettség: ilyen egy néppárti csúcstalálkozó Orbán nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587c339-d188-4f96-9a83-c771f76cdcb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videózást oktató Parker Walbeck Mexikóban tesztelt egy rejtélyes készüléket, ami minden bizonnyal a Huawei P30 Pro lehet.","shortLead":"A videózást oktató Parker Walbeck Mexikóban tesztelt egy rejtélyes készüléket, ami minden bizonnyal a Huawei P30 Pro...","id":"20190321_huawei_p30_pro_okostelefon_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a587c339-d188-4f96-9a83-c771f76cdcb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64bd9a-3da3-4a52-a2a5-77c73517ae51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_huawei_p30_pro_okostelefon_android","timestamp":"2019. március. 21. 20:33","title":"Ezt a videót már a Huawei P30 Próval forgathatták, és lenyűgöző lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]