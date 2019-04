Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három folyami hajót vásárolt a Tui, a Dunán is fognak közlekedni ","shortLead":"Három folyami hajót vásárolt a Tui, a Dunán is fognak közlekedni ","id":"20190411_Brit_nyugdijasok_szazai_johetnek_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde7ce8f-a4ee-448e-b251-0efe55f41bfe","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Brit_nyugdijasok_szazai_johetnek_Budapestre","timestamp":"2019. április. 11. 18:23","title":"Új útvonalon jöhetnek brit turisták százai Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1af7458-e60d-4731-964b-65a9ef52179f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté tisztán bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és a kórokozók sokfélesége közötti alapvető összefüggést. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, Pál Csaba műhelyében végzett munka eredményei a védőoltások alkalmazásában és az antibiotikumos kezelés megválasztásában is fontosak lehetnek.","shortLead":"Egy fiatal orvos-kutató, Manczinger Máté tisztán bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és...","id":"20190411_mta_szbk_immunrendszer_korokozok_manczinger_mate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1af7458-e60d-4731-964b-65a9ef52179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7234b1c-6275-466a-bdc3-68eb095babd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_mta_szbk_immunrendszer_korokozok_manczinger_mate","timestamp":"2019. április. 12. 09:33","title":"Egy magyar kutató megtalálta az immunrendszer svájci bicskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található. A legjobb a március végén bemutatott, azóta piacra is került P30 Pro, amit leteszteltünk.","shortLead":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található...","id":"20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b0832-1924-4dfb-aa3d-19e1e6f0febf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","timestamp":"2019. április. 11. 20:00","title":"Toronyóra lánccal: néhány éve még sci-fi volt a telefon, amit a Huawei most összerakott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök azt írta, komolyan gondolkozik rajta, hogy az illegális bevándorlókat azon városokban helyezzék el, amelyek nem működnek együtt bevándorlásellenes intézkedéseinek megvalósításában.","shortLead":"Az elnök azt írta, komolyan gondolkozik rajta, hogy az illegális bevándorlókat azon városokban helyezzék el, amelyek...","id":"20190412_Trump_illegalis_bevandorlokkal_fenyegeti_politikai_ellenfelei_varosait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc34bd7-9625-4733-be15-389463f28545","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Trump_illegalis_bevandorlokkal_fenyegeti_politikai_ellenfelei_varosait","timestamp":"2019. április. 12. 20:43","title":"Trump illegális bevándorlók elengedésével fenyegeti politikai ellenfelei városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ha a tagállamok többsége úgy dönt, hogy Juan Guaidót ismeri el venezuelai elnöknek, akkor az IMF követi ezt a döntést. Ezen is múlik, mikor kaphat az ország pénzt.","shortLead":"Ha a tagállamok többsége úgy dönt, hogy Juan Guaidót ismeri el venezuelai elnöknek, akkor az IMF követi ezt a döntést...","id":"20190411_Az_IMF_fontolgatja_hogy_az_ellenzeki_vezetot_ismerje_el_Venezuela_elnokenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c78f02-5599-4860-b981-4d2a8166c6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Az_IMF_fontolgatja_hogy_az_ellenzeki_vezetot_ismerje_el_Venezuela_elnokenek","timestamp":"2019. április. 11. 21:19","title":"Az IMF fontolgatja, hogy az ellenzéki vezetőt ismerje el Venezuela elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","shortLead":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","id":"20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4393aca7-fea3-4963-9845-b12674af794b","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","timestamp":"2019. április. 12. 15:55","title":"Kíváncsi, hogy néz ki a világ legnagyobb beltéri vízesése? Csak 15 órát kell repülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","shortLead":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","id":"20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9915d8d-6085-44ec-b380-0cb75687df47","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","timestamp":"2019. április. 12. 11:07","title":"Beismerő vallomást tett a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Van előrelépés és létezik innováció a politikában Magyarországon? Hogyan lehetne legyőzni a Fideszt és mikor volt a legközelebb az MSZP a Fideszhez az elmúlt kilenc évben? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Van előrelépés és létezik innováció a politikában Magyarországon? Hogyan lehetne legyőzni a Fideszt és mikor volt...","id":"20190413_Cegledi_a_Fulkeben_Nem_lesz_eleg_hogy_mi_nem_a_Fidesz_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723f52-6378-4890-adad-6d9c3e2588b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Cegledi_a_Fulkeben_Nem_lesz_eleg_hogy_mi_nem_a_Fidesz_vagyunk","timestamp":"2019. április. 13. 10:00","title":"Ceglédi a Fülkében: Nem lesz elég, hogy „mi nem a Fidesz vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]