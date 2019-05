Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a87d5035-3489-49af-9419-2cf526b6014a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóbeszélgetést tartott a korábbi Jobbik-elnök. Azt is mondta, hogy nem vágyik vissza a politikai csatatérre. ","shortLead":"Sajtóbeszélgetést tartott a korábbi Jobbik-elnök. Azt is mondta, hogy nem vágyik vissza a politikai csatatérre. ","id":"20190508_vona_gabor_orban_viktor_kormanyvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87d5035-3489-49af-9419-2cf526b6014a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74217987-7df8-46f6-a210-135e5f375431","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_vona_gabor_orban_viktor_kormanyvaltas","timestamp":"2019. május. 08. 19:12","title":"Vona Gábor szerint Orbán Viktort nem lehet leváltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott kommunikációja diszkriminatív és jogsértő volt. A TASZ perelt, azt első és másodfokon is megnyerte.","shortLead":"Az önkormányzati rendészet szegény- és romatelepeken tartott razziái és a városvezetés az ügyben folytatott...","id":"20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bfe2bb-183b-440e-94e7-20cfe8ca966a","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Tizmillio_forintra_buntettek_a_miskolci_onkormanyzatot_diszkriminacio_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 12:04","title":"Tízmillió forintra büntették a miskolci önkormányzatot diszkrimináció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott információk alapján.","shortLead":"A \"nagy\" iPhone-ok után ezúttal a 2019-ben megjelenő legolcsóbb változatról készült egy koncepcióvideó a kiszivárgott...","id":"20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10adb26-680c-43eb-991a-9a63ec5976dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_apple_iphone_11r_koncepcio_video","timestamp":"2019. május. 09. 10:33","title":"Videó: Így nézhet ki az új iPhone legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminc év alatt 70 százalékkal növekedett az alkoholfogyasztás a világon a The Lancet című orvostudományi folyóiratban megjelent nemzetközi tanulmány szerint. A regionális különbségek nagyok. Magyarországon javul a helyzet, de fogalmazunk úgy, hogy volt honnan javulni.","shortLead":"Harminc év alatt 70 százalékkal növekedett az alkoholfogyasztás a világon a The Lancet című orvostudományi folyóiratban...","id":"20190509_globalis_alkoholfogyasztas_alakulasa_betegsegek_ivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75b53a-05ed-4963-8704-100b04ea9ffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_globalis_alkoholfogyasztas_alakulasa_betegsegek_ivas","timestamp":"2019. május. 09. 13:03","title":"Aggódnak az orvosok, 30 év alatt 70%-kal ugrott meg az alkoholfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban gyökeresen megváltozott a véleménye. ","shortLead":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban...","id":"20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d0e99-296a-4693-a668-3f92fa982f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. május. 09. 17:33","title":"Túl nagy hatalom összpontosul Zuckerberg kezében, lépnünk kell – üzente a Facebook társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupa izgalom ez a hét.","shortLead":"Csupa izgalom ez a hét.","id":"20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2a03a-3168-4d74-943c-f74154524f58","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Amy Schumer ebben a körben is megelőzte Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f841bc-35f6-4c28-921a-059bf013708e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, lőfegyvert értékesítő férfit fogtak el a Fejér megyei nyomozók a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. ","shortLead":"Újabb, lőfegyvert értékesítő férfit fogtak el a Fejér megyei nyomozók a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. ","id":"20190509_fegyver_fegyvereladas_sarbogard_tek_rendorseg_rendori_akcio_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f841bc-35f6-4c28-921a-059bf013708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54929ce5-ab69-42d7-8b27-ea939d028f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_fegyver_fegyvereladas_sarbogard_tek_rendorseg_rendori_akcio_elfogas","timestamp":"2019. május. 09. 06:21","title":"Újabb, fegyvereket eladó férfira csapott le a TEK – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199b8230-b251-498f-9044-7043e0e5fd3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy agyaggalamb-lövészet miatt. Csütörtöktől pedig jön a következő lövöldözős rendezvény, Semjén Zsolt, Nagy István és Pintér Sándor fővédnökségével.","shortLead":"Egy agyaggalamb-lövészet miatt. Csütörtöktől pedig jön a következő lövöldözős rendezvény, Semjén Zsolt, Nagy István és...","id":"20190508_Olomsoret_es_rakkelto_anyag_kerulhetett_a_vedett_HoltTiszaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199b8230-b251-498f-9044-7043e0e5fd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ce7fd3-c035-40fd-bd1e-20ba0f9680dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Olomsoret_es_rakkelto_anyag_kerulhetett_a_vedett_HoltTiszaba","timestamp":"2019. május. 08. 14:58","title":"Ólomsörét és rákkeltő anyag kerülhetett a védett Holt-Tiszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]