Két szegedi iskolában önkéntes mintavétel után derült ki, hogy magas a csapvíz ólomtartalma. Most a fenntartó tankerületi központ mindegyikben bevizsgáltatja a vizet, és ha kell a vezetékcsere költségeit is állják.

Néhány hete derült ki, hogy két szegedi általános iskolában a megengedettnél magasabb az ivóvíz ólomtartalma. Akkor egy önkéntes mintavétel alapján derült ki, hogy el kell zárni a csapokat.

2013 óta az uniós előírásokat kell betartani Magyarországon is, ennek megfelelően az ólom esetén a korábbi ötven mikrogramm/liter helyett már csak 10 mikrogramm a megengedett határérték. A nehézfém tartalom azokban a házakban fordulhat elő gyakrabban, amelyeket még 1970 előtt építettek, akkoriban még beépíthettek ólomvezetékeket is a hálózatba. A hvg.hu is írt arról, hogy az egész országban több százezer épületet érinthet a túllépés. Szervezetten nem mérik a lakásokon belüli kifolyásokat, közintézményekben a szolgáltatók időnként végeznek méréseket. A Népegészségügyi Központ egy pályázatának alprojektjében, a Nyitott Labor Programban van arra lehetőség, hogy ingyenesen bevizsgálják az ivóvizet. Erre a programra jelentkezett a két szegedi iskola is, ekkor derült ki, hogy gond van náluk az ivóvízzel.

Most a delmagyar.hu újságírójának mondták el a Szegedi tankerületi Központban, hogy az érintett két iskolában már folyik az „ólmos víz” okainak feltárása, ha megtalálják a kritikus vezetékeket, akkor a csere költségeit a tankerületi központ állja. Közben azt is elrendelték, hogy az összes gyermekintézményben, ahol fennállhat a veszélye a szennyezésnek, ott mintákat vesznek, és amennyiben azokban is ki kell cserélni a csöveket, akkor azt is a központ fizeti.